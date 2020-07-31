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【新股IPO】泰格醫藥傳逾30萬人認購　凍資約2355億

即市財經 20:08 2020/07/31

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泰格醫藥  （新上市編號：03347）  今日截止招股，市場消息指，泰格醫藥合共錄得超過30萬人認購，公開認購部分凍資約2355億元，相當超額認購約400倍。外電報道，泰格醫藥擬在招股價區間上游定價。泰格醫藥招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元。

泰格醫藥A股（深：300347）收報107.7元人民幣（約119.2元），以港股招股最高定價計，港股仍有約16.1%折讓。

泰格醫藥港股每手100股，招股入場費10101元。

泰格醫藥計劃在港發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。隨泰格醫藥超額認購超越96倍的門檻，股份將觸發回撥機制，公開發售部分由5.5%增至21.5%，其餘78.5%為國際配售。

市場消息指，泰格醫藥國際配售錄得數倍超額認購。據投資者備忘錄顯示，國際配售將提早一日於昨日下午5時截飛。

另外，智勤 （新上市編號：09913） 今日至8月4日招股，孖展暫錄8238萬元，超額認購4.15倍，當中輝立佔5000萬元。公司計劃發行2.5億股股，集資最多1.6億元，招股價介乎0.52元至0.64元，一手（4000股）入場費約2586元，預期8月14日上市，豐盛融資為獨家保薦人。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？

泰格醫藥明招股集資逾百億　入場費10100元

本地第二大模板服務智勤控股明起招股 一手入場費2586元

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