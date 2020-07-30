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【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄913億 超購近154倍

即市財經 18:22 2020/07/30

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泰格醫藥  （新上市編號：03347）  今截孖展認購，暫錄得912.5億元孖展認購，超額認購154倍。綜合券商數據顯示耀才佔220億元、輝立佔211億元、富途佔139億元。市場消息指，國際配售錄得數倍超額認購。據投資者備忘錄顯示，國際配售將提早一日於今日下午5時截飛。

另外，外電報道，泰格醫藥擬將香港上市交易價格定在區間高端。泰格醫藥招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元。

泰格醫藥A股（深：300347）收報107.28元人民幣，以港股招股最高定價計，港股仍有約15.8%折讓。

泰格醫藥計劃發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。超額認購超過96倍，觸發回撥機制，當中78.5%為國際配售，公開發售部分由5.5%增至21.5%。以每手100股，入場費10101元。

另外，智勤 （新上市編號：09913） 今日至8月4日招股，孖展暫錄4356萬元，超額認購1.7倍，當中輝立佔2000萬元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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