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【新股IPO】泰格醫藥今截孖展暫錄642億 超購約108倍

即市財經 09:24 2020/07/30

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泰格醫藥  （新上市編號：03347）  今截孖展認購，暫錄得642億元孖展認購，超額認購108.1倍。綜合券商數據顯示輝立佔186億元、耀才佔138億元、富途佔120.8億元。市場消息指，國際配售錄得數倍超額認購。據投資者備忘錄顯示，國際配售將提早一日於今日下午5時截飛。

另外，內地民辦高等教育立德教育   （新上市編號：01449）  第三日招股，錄得5.2億元孖展認購，超額認購錄11倍。綜合多間券商數據顯示，富途佔2.37億元、耀才佔1億元、輝立佔8100萬元。

泰格醫藥計劃發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%。超額認購超過96倍，觸發回撥機制，當中78.5%為國際配售，公開發售部分由5.5%增至21.5%。泰格醫藥招股價每股88至100元，集資94.2億至107.1億元。以每手100股，入場費10101元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：泰格醫藥A股近1年倍升 港影子股有邊幾隻？

泰格醫藥明招股集資逾百億　入場費10100元

立德教育招股一手入場費2626元 集資最多4.3億

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