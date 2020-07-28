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【食品安全】港人愛吃魚翅　報告：港魚翅樣本汞含量達危險水平

商業 11:45 2020/07/28

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有研究報告指，亞洲市場發售常見魚翅品種的汞含量均相當高，遠超香港食物安全中心制定的健康指引及法定上限。（資料圖片）

魚翅是亞洲最昂貴的海味之一，而在香港出售的魚翅，則有超過80個鯊魚品種。有研究報告指，亞洲市場發售常見魚翅品種的汞含量均相當高，遠超香港食物安全中心制定的健康指引及法定上限。

美國佛羅里達國際大學 (Florida International University) 海洋生物學博士生Laura Garcia Barcia與來自美國及香港的團隊合作，就亞洲市場發售的常見魚翅品種的有毒汞含量(水銀含量)，進行了首次檢測研究。

研究樣本來自海味店

研究團隊檢測的 267 塊魚翅頭，來自魚翅貿易中九個最常見的鯊魚品種。結果指出，這次研究所用的每個魚翅樣本，汞含量均較香港法定上限 0.5 ppm (即百萬分之零點五)為高。研究樣本主要來自上環及西營盤一帶，涉及不少海味店，顯示魚翅含汞量高是市場上的普遍問題。整體而言，來自雙髻鯊而以「春翅」及「骨片」等名稱發售的魚翅品種，汞含量高於其他鯊魚品種。

魚翅價格愈高 毒性越強？

Garcia Barcia 表示，研究結果令人驚訝，這些魚翅樣本的汞含量極高，平均較香港建議的安全水平高出6至10倍。而雙髻鯊亦是本港售價最高昂的魚翅品種，意味着價格越高的魚翅，毒性可能越強。

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責任編輯：蘇穎琪

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