【支援學童】恒生銀行捐贈1000萬　夥社福機構推「友伴童恒」學習、情緒支援

第三波本地疫情持續，香港教育局早前已宣布本港學童需提前放暑假，教學進度一再受阻。為支援本地學童，恒生銀行捐贈1000萬港元，支持推出「友伴童恒」學童支援計劃；料有超過3,500名基層學生和家庭可受惠。

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「友伴童恒」學童支援計劃由聖雅各福群會與 7間社會服務機構，以及 14間小學合作推出。計劃為正接受相關機構服務之基層學生、家庭，以及參與學校提供額外學習支援，包括網上學習資源、託管服務及情緒心理支援等。據聖雅各福群會指出，該計劃已在 6月開始，並將延長服務至本年12月，預計服務超過3,500名基層學生和家庭。

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恒生銀行副董事長兼行政總裁鄭慧敏亦期望可動員恒生及聖雅各福群會合辦的「I am…」網上青年職學平台上的年輕參加者，以及恒生的員工，共同為年輕人出一分力，令他們提升能力、自信，獲得機會。

各參與機構和學校亦增聘超過350名導師，部分導師會在「I am…」網上青年職學平台招募，為有意投身教育及社福界的年輕人提供就業機會。此外，計劃亦透過平台同期推出的網上功課支援平台，動員年輕參加者以及恒生員工為學童及家長提供協助。

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責任編輯：葉泳珊