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【裝修攻略@iM網欄】怎樣才算是「好」的裝修公司？ 要問自己想要什麼

環球政經 19:12 2020/07/30

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Week 9 

上集提到搵裝修公司最重要需要先了解自己需要，但判斷公司好壞也是必需的。

首先，要找一個「已埋班」的團隊。比如說，正值旺季，公司並沒有任何正在進行中的住宅全屋裝修工程，那你要問，這間公司真的在健康地經營嗎？找他們裝修的話，團隊會否是「臨時拉夫」，毫無默契？需明白，在市道不佳的情況，絕大部分公司都會告訴你佢地「乜都做」。於是，做慣維修的走去接全屋裝修單、慣做辦公室的又走去獨立屋住宅……這就出事了。

此外，由於每人最重視的因素都不一樣。例如有人想多參與工程，有人想煩少些；有人要公司推薦靚料，有人則要陪買陪格價。所以，一間好的公司，就是適合自己的。你重視的優點，正是裝修公司的強項；裝修公司的弱項，對你完全不重要，那大概就是最「好」的了。

裝修學院校長Simon Tang簡介：「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang、編輯：邊婕

欄名 : 裝修攻略

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