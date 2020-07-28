【新冠疫苖】華府專家福西料Moderna疫苗 11月見成效

▲ 華府傳染病專家福西指出，Moderna的新冠肺炎疫苗進展很快，料可於今年11月得知疫苗的成效。

新冠肺炎疫情全球大流行，各大藥廠爭取研發新冠肺炎疫苗。美國生物科技企業Moderna宣布，新冠疫苖研發進入最後階段。華府傳染病專家福西指出，Moderna的新冠肺炎疫苗進展很快，他也不特別憂慮Moderna疫苗的安全問題，預料可於今年11月得知疫苗的成效。

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Moderna（美：MRNA）研發名為mRNA-1273的疫苖，將會安排3萬名沒有呼吸系統疾病的成人接受測試。福西（Anthony Fauci）周一（27日）表示，疫苗使用mRNA來激發人體免疫反應抵抗病毒，屬於一種全新技術，但他並未特別憂慮疫苗的安全風險。

福西指出，隨著Moderna展開第三階段試驗，他預料研究人員可於今年秋天中後期得知疫苗成效，最快料於10月，但他認為更有機會是於11月。

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福西指出美國由今年1月初不了解疫情，到目前疫苗已踏入疫苗第三階段試驗，疫苗的進展快速堪稱破紀錄，強調仍需數月時間來證實疫苗的功效。

至於美國總統特朗普（Donald Trump）被指施壓，要求於今年11月總統大選前有疫苗面世。福西強調疫苗沒有捷徑可走（no corners being cut），堅稱進行測試證實疫苗安全性是非常重要的事。

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責任編輯：何穎兒