【晶片股】台積電市值超英特爾　首次成為全球十大市值公司

▲ 英特爾押後推出新晶片，造就台積電機會，台積電股價飛升，市值創新高。

英特爾Intel（美：INTC）早前延遲推出7納米處理器，令全球最大晶片代工廠台積電（台： 2330）得以受惠，令台積電市值達創紀錄11萬億元新台幣（約3400億美元），不僅高於英特爾，更超越Tesla及南韓三星，成為全球第十大市值公司。

英特爾在亞洲的兩大晶圓製造主要競爭對手──台積電和三星早已研發出較7納米製程更加先進的5納米製程，其中台積電自2020年第3季已經就已經開始推出5納米製程的產品。 據台灣工商時報報道，英特爾已與台積電達成協議，明年開始採用台積電7納米製程進階版--6納米製程量產處理器或繪圖晶片。

英特爾首席工程師離職

英特爾周一表示，首席工程師Murthy Renduchintala將離職，這是關鍵的技術部門即將分割成為五個團隊的部分舉措，集團正在重組技術、系統架構以及客戶小組，而這些小組的新領導人將直接向行政總裁Bob Swan報告。

在英特爾任職長達24年的Ann Kelleher將領導7納米與5納米芯片的研發。英特爾上周指，體積更小、速度更快的7納米晶片研發落後計劃六個月，將不得不更加倚賴外部晶片製造商以維持本身產品的競爭力。

台積電升勢浪接浪，台股今天（27日）漲停，升幅9.97%，攻上424.5元新台幣（下同），股價再創歷史新高。台積電美股（美：TSM）接棒，股價大漲

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