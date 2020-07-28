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【禁堂食】駐波斯灣美軍嚴守防疫：必須假設自己染疫

環球社會熱點 11:42 2020/07/28

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【禁堂食】駐波斯灣美軍嚴守防疫：必須假設自己染疫

美軍多個基地先後爆發新冠肺炎疫情，其中沖繩的駐日美軍基地疫情一度嚴峻。駐波斯灣的美國海軍須嚴格遵守防疫規則，如戴口罩、減少外出、遙距工作、不到高級餐廳堂食。基地指揮官要求，每名海軍必須時刻假設自己已染疫。

美國和伊朗關係緊張，負責伊朗事務的美國海軍第五艦隊和美國海軍中央司令部的防疫同樣緊張。他們的基地設於巴林。

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基地指揮官史密斯（Greg Smith）表示，由於巴林民眾在基地附近生活和工作，海軍須遵守戴口罩和社交距離的防疫措施。他不允許透露基地內的確診數字。

基地中貼滿防疫海報和安裝了多個洗手盤，軍方要求美軍遙距工作，以電話會議取代實體會議。史密斯補充，所有進入基地的人，須隔離14日，一旦發現有確診者，都能夠及時追蹤其接觸者。

駐韓美軍新增10人確診 指揮官指無集體感染

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他又稱，如果有人須隔離和住院，會使用巴林最好的設施；如果接受簡單的治療，亦可留在基地。

巴林人口只有150萬，已經錄得近3.9萬宗確診，140人死亡。巴林以外，兩艘美國軍艦先後在3月和4月在海上爆疫。

【美國疫情】美軍半個月增4000人確診 病例急升6成

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記者：韓羚

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