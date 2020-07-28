【趣話財經】金價4000濕濕碎　有基金經理睇到上10000美元？

近期最火熱的投資資產自然是剛突破歷史高位的黃金，之前部分大行預測的2000美元/盎司目標價已經Out，有專業投資者已經預計要去到4000甚至10000美元﹗

主要投資天然資源及新興市場的U.S. Global Investors, 其CEO及CIO Frank Holmes認為，隨著聯儲局比2008年更大規模地放水，如果金價跟隨2008年到2010年的歷史走勢，由750至800美元升至1900美元，今次周期內黃金有可能升至4000美元。至於另一間基金Myrmikan Capital的創辦人Dan Oliver更牛，指出黃金有機會升至10000美元。

黃金愈來愈熱，不過根據相反理論，是否正是金價調整的時間？

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