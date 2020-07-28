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【零售寒冬】零售協會公開呼籲商鋪業主　停止收回欠租店舖＋取消底租

商業 11:05 2020/07/28

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本地疫情嚴峻，限聚令、禁堂食等措施嚴重衝擊零售業。香港零售管理協會今日向全港商鋪業主發公開信，提出兩大請求，包括（1）停止採取任何法律手段或收回店舖，以及（2）取消底租，按營業額收取分成租金。

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香港零售管理協會主席謝邱安儀於公開信中提到，現時零售業業已是苟延殘喘，「到了山窮水盡，隨時崩潰的狀態。」不過，部份業主仍以法律行動迫使零售商繳交全數租金，或以續約作為得到租金紓緩的條件。因此該會提出以下兩項請求

1. 懇請商舖業主體恤零售商的苦況，對暫時無法繳付租金的商戶，停止採取任何法律手段或收回店舖，為期不少於 9 個月

2. 懇請商舖業主取消底租，按租戶營業額收取分成租金，為期9 至 12 個月，讓零售商有繼續營運和爭取生存的空間。

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商戶需承擔比租值貴一倍的租金

謝邱安儀在公開信中指出，由於大部分租約都於「香港發生巨變前」簽訂，零售商收入已下跌超過一半，甚至八成，卻要承擔比現時租值貴一倍或以上的租金。

本港疫情在4、5月曾稍為緩和。謝邱安儀指，很多業主已由4月開始收緊對零售商的支援。現時大部份店舖已得不到減租，而他們的收入只足夠支付部份租金，或甚至根本没能力交租。

她認為零售業的情況已「岌岌可危」，若得不到各商舖業主立刻施予援手，全港 6 萬多間零售店舖將陷入結業危機，超過 26 萬零售從業員和他們家人的生計將無以為繼。

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責任編輯：葉泳珊

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