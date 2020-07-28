科技股周一反彈　留意重磅股迎來放榜周（內附時間表）

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美國疫情持續，美股三大指數本周一（27日）終止前兩個交易日的跌勢，在蘋果（AAPL）、亞馬遜（AMZN）等科技巨頭帶動下，道指收市漲0.43%，收報26584點；標指升0.74%，收報3239點，納指揚1.67%，收報10536點。
科技股全綫造好，蘋果升2.3%，亞馬遜、Facebook (FB)和Google母公司Alphabet（GOOG）都漲逾1%，Netflix更飆升3.1%。以「FANNG」為首的科技股一向是投資者的寵兒，蘋果、亞馬遜、fb和Alphabet本周四（30日）公布季度業績（見下表），成為市場焦點。
圖片來源：CNBC
|時間
|公司
|美股代號
|
預期營收
（億美元）
|
預期每股收益
（美元）
|
周二
（28日）
|麥當勞
|MCD
|37
|0.74
|輝瑞
|PFE
|115.8
|0.67
|3M
|MMM
|73
|1.8
|星巴克
|SBUX
|40.6
|0.59
|
周三
（29日）
|波音
|BA
|129.5
|2.57
|PayPal
|PYPL
|49.9
|0.87
|通用電氣
|GE
|170
|0.10
|ServiceNow
|NOW
|10.5
|1.01
|
周四
（30日）
|FB
|173.3
|1.39
|亞馬遜
|AMZN
|813.7
|1.48
|蘋果
|APPL
|521.2
|2.04
|Alphabet
|GOOG
|372.9
|7.95
|周五
|艾克森美孚
|XOM
|381.6
|0.62
|雪佛龍
|CVX
|218.7
|0.89
除美股外，疫情持續加上中美緊張情緒升溫，黃金價格愈升愈有，金價每盎司升穿1900美元水平，是2011年以來最高。市場繼續看好金價走勢，美銀預測金價年半內可上望3000美元。
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撰文 : 國際組