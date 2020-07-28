科技股周一反彈　留意重磅股迎來放榜周（內附時間表）

美國疫情持續，美股三大指數本周一（27日）終止前兩個交易日的跌勢，在蘋果 （AAPL） 、亞馬遜（ AMZN ）等科技巨頭帶動下，道指收市漲0.43%，收報26584點；標指升0.74%，收報3239點，納指揚1.67%，收報10536點。

科技股全綫造好，蘋果升2.3%，亞馬遜、Facebook (FB)和Google母公司Alphabet（GOOG）都漲逾1%，Netflix更飆升3.1%。以「FANNG」為首的科技股一向是投資者的寵兒，蘋果、亞馬遜、fb和Alphabet本周四（30日）公布季度業績（見下表），成為市場焦點。

圖片來源：CNBC

時間 公司 美股代號 預期營收 （億美元） 預期每股收益 （美元） 周二 （28日） 麥當勞 MCD 37 0.74 輝瑞 PFE 115.8 0.67 3M MMM 73 1.8 星巴克 SBUX 40.6 0.59 周三 （29日） 波音 BA 129.5 2.57 PayPal PYPL 49.9 0.87 通用電氣 GE 170 0.10 ServiceNow NOW 10.5 1.01 周四 （30日） Facebook FB 173.3 1.39 亞馬遜 AMZN 813.7 1.48 蘋果 APPL 521.2 2.04 Alphabet GOOG 372.9 7.95 周五 艾克森美孚 XOM 381.6 0.62 雪佛龍 CVX 218.7 0.89

除美股外，疫情持續加上中美緊張情緒升溫，黃金價格愈升愈有，金價每盎司升穿1900美元水平，是2011年以來最高。市場繼續看好金價走勢，美銀預測金價年半內可上望3000美元。

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