【港股追蹤】恒生科技指數反彈　呢隻成份股兩日累升1成(不斷更新)

恒生科技指數首日出師不利，先升後跌，今早開市指數反彈，高開156點報6930點，截至10時半，報6950點，升175點或2.6%。

ATMX 4股均上升，阿里巴巴（09988）最新報243元，升1.7%；騰訊控股（00700）報531.5元，升2.2%；美團點評（03690）報189元，升2.2%；小米集團（01810）報14.86元，升1.5%。

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30隻成份股中，比亞迪電子（00285）暫時表現最佳，報24.6元，升6.5%，成交額1.7億元。股份連升2日，累計升幅達10.8%，跑贏其餘29隻科技指數成份股。

調查機構Counterpoint報告指，內地第二季智能手機銷售按季回升9%，正在慢慢復甦。次季有三分之一的智能手機銷售為5G設備，是全球採納比例最高的地方。比亞迪電子業務主打手機部件與模組業務，預期可受惠智能手機銷售回升。

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走勢上，日綫圖顯示，比亞迪電子9RSI出現頂背馳，加上2017年歷史高位26.45元在前，料會遇到阻力，要留意短期會否出現回吐。