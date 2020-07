▲ 【美國大選】約翰遜據報想特朗普輸 華為是導火線

美國大選舉行在即,英媒報道指,英國首相約翰遜私下希望美國總統特朗普在美國大選中落敗。報道指,身為特朗普國際盟友的約翰遜,在被特朗普迫使切斷與華為關係後,約翰遜政府與特朗普政府關係近月變得緊張。

《星期日泰晤士報》報道指,約翰遜政府一直試圖與特朗普保持距離,並希望由民主黨美國總統參選人拜登(Joe Biden)勝出大選。

報道引述有官員指:

「如果特朗普沒有連任,事情會變得容易得多。」

(It would make things much easier if Trump doesn't win reelection.)

美國媒體Business Insider引述有英國高級外交官指,若拜登當上總統,會終結特朗普時代的「腐敗」。

報道又指,在近幾個月,特朗普成功地迫使約翰遜政府切斷與華為的關係後,令約翰遜與特朗普政府之間的關係緊張。

