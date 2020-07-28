【港區國安法】被美資銀行關閉帳戶　陳智思解釋：未聞現屆官員或行會成員有同樣問題（第二版）

外電報道，外資銀行正在拒絕香港一些高級官員的賬戶。報道引述行政會議召集人陳智思表示，一間美國銀行最近通知其賬戶被關閉，並於退還了款項，但未說明是哪間銀行。陳智思對外電又指，香港一些高級官員也面臨同樣情況。

陳智思稍後接受本地傳媒查詢時進一步解釋，有關戶口是年半前在美國開設的儲蓄戶口，今年3月收到關閉通知，但由於有其他同樣在美國開設的戶口仍然正常運作，而且關閉帳戶的通知早於港區國安法及美國制裁法案過通時發出，相信與銀行自行加辣審查政治敏感人物（Politically exposed person，簡稱PEP）無關。

陳智思澄清：無聽聞現屆官員或行會成員有同樣問題

陳智思對外電指，肯定面對相同問題的不止他一人，「曾接觸過其他官員都有銀行反映不想與其做生意」。但他稍後對本地傳媒澄清，並無聽聞現屆官員或行會成員，因PEP的身份而遭受同樣問題。

陳智思稱，美國的《香港自治法》將導致銀行在與當地官員打交道時更加「謹慎」。他指出，自己在本地銀行開戶的機會較大，並稱美國銀行不希望與政治人物有任何關係， 甚至滙豐銀行 （00005） 也不想和他有任何關係。

他又透露，與銀行家會談後，自己並不感到驚訝銀行不僅會為官員，而且也為民主運動人士整理客戶清單。

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