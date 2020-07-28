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【疫情大爆發】零售管理協會促業主未來9至12個月取消底租　「到了生死存亡關鍵時刻」

即市財經 10:23 2020/07/28

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香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，希望業主伸出援手，否則6萬多間零售店舖會陷入結業危機。

本港疫情仍未受控，政府再收緊防疫抗疫措施，食肆晚市禁堂食後，周三起全日禁堂食，同時將限聚令收緊至兩人，多個行業繼續遭受打擊。香港零售管理協會在報章刊登予全港商舖業主之公開信，希望業主在未來9至12個月取消底租，改按租戶營業額收取分成作為租金，並暫緩對未能交租的商戶採取法律行動，或收回店舖。

協會在公開信表示，零售業受到社會事件及疫情打擊超過一年，形容是「到了生死存亡關鍵時刻」。不少店舖的租約是早前簽訂，很多業主只提供短暫的租金紓緩，部分業主更開始採取法律行動，迫租戶繳交全數租金，或以續約作為租金紓緩的條件。

協會主席謝邱安儀表示，希望業主伸出援手，否則6萬多間零售店舖會陷入結業危機，影響26萬名員工以及其家人的生計。

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