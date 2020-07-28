繼加澳英後　新西蘭暫停與香港引渡協議

《港區國安法》自實施後，一直受國際間關注，早前表示會重新審視與香港關係的新西蘭宣布，停止與香港的引渡協議，並在其他對港措施作出修改。

新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）表示，新西蘭在出口軍用和軍民兩用貨品及科技到香港時，將視作為出口至中國，採取同樣措施。彼得斯指，香港實施《港區國安法》是削弱法治原則，破壞「一國兩制」框架。他又強調，新西蘭不再相信香港司法系統完全獨立。

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此外，新西蘭又更新對香港的旅遊建議，警告國民須考慮《港區國安法》所帶來的風險。新西蘭是繼加拿大、澳洲及英國後，宣布暫停與港的引渡協議，同時又為情報聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）的成員。

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