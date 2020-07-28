【新冠疫苗】疫苗聯盟擬將疫苗價格上限定為40美元

▲ 路透報導，「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）計劃將新冠病毒疫苗的潛在價格上限訂為每劑40美元（約310港元）。

路透報導，「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI）計劃將新冠病毒疫苗的潛在價格上限訂為每劑40美元（約310港元）。GAVI行政總裁Seth Berkley周一表示，目前沒有具體價格，也將尋求分級定價，較富裕國家和較貧窮國家支付不同價格。他又拒絕評論歐盟據報擬繞過世衞，與藥廠磋商獲得每劑售價低於40美元的疫苗供應。

GAVI與世界衛生組織（WHO）、流行病預防創新聯盟（CEPI） 共同領導COVAX計畫，以確保新冠疫苗開發出來後，全球能夠快速公平地取得疫苗。其目標是在2021年底前，取得並交付20億劑疫苗給參與該計畫的國家。GAVI本月稍早表示，有超過75國表達參與COVAX的意願。

Berkley表示，大部分疫苗還在測試階段，現在要知道最終價格為時過早。他又指，哪種技術最有效、疫苗是單劑或兩劑、製造商的產量等問題都還沒有答案，也都將影響最終定價。

相關文章：【新冠疫苗】歐盟據報與6家藥廠採購疫​​苗談判陷入僵局 料短期難達成協議

【新冠疫苖】美國Moderna進入最後階段測試

【新冠肺炎】復星醫藥A股3日累漲2成 「新冠疫苗尚處1期臨床啟動階段」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：