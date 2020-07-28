【港股市況】美股三大指數低開　恒指夜期偏軟跌33點（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑前升約204點 道指期貨升38點（不斷更新）

美股反覆上升，疫苗測試報喜，加上憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，道指升114點。港股高開低走，恒指高開339點，開報24943點，其後在滙豐 （00005） 拖累下，大市升幅一度收窄至不足100點。騰訊 （00700） 撐市下，恒指最終收升169點。

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即時走勢：

【21︰30】美股三大指數低開，道指跌70點，納指跌35點，標指跌3點。恒指夜期跌33點，報24722點，低水51點。

【21︰16】合興 （00047） 預期上半年盈轉虧，料錄得虧損不多於7000萬元人民幣，虧損主要因新冠肺炎導致銷售表現下滑以及使用權資產相應減值。

【21︰16】恒指夜期跌47點，低水65點。

【19︰23】恒指夜期跌38點，低水56點。

【18︰07】恒指夜期倒跌54點，報24701點，低水72點。

【18︰07】有本地傳媒報道，國泰航空 （00293） 及旗下航空公司的飛機，本周將被轉移至澳洲愛麗絲泉（Alice Springs）停泊。國泰航空回覆本報查詢時，證實有關消息。

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【17︰18】恒指夜期開報24763點，最新報24782點，升27點，高水9點。

【16︰30】即月期指收報24755點，升124點或0.5%，低水18點。

【16︰10】恒指收報24772點，升169點。國指收報10151點，升76點。主板成交1124億元。滙豐 （00005） 失守35元關口，破底跌逾1%，收報34.8元。新經濟股反彈，騰訊升逾4%，收報543.5元。黃金相關股倒跌，招金 （01818） 跌逾12%，收報9.63元。

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【16︰00】恒指U盤前升150點，報24754點。

【15︰41】滙豐 （00005） 跌幅收窄至1.8%，報34.7元。

【15︰34】港股尾市升約160點。恒指升163點，報24766點。

【15︰29】恒生科技指數升226點或近3.4%，報7001點。

【15︰08】大市升幅擴大至約170點，報24771點。

【15︰05】上證升0.7%；深證升1.3%；創業板指升1.3%。

【14︰50】滙豐 （00005） 跌勢略為回順，滙豐跌幅收窄至2.4%，報34.5元，午後曾低見34.1元。恒指升115點，報24718點。

【14︰36】大市升幅收窄至約50點，最新升53點，報24656點。

【14︰34】思捷 （00330） 跌逾3%，低見1.02元。思捷獨立非執行董事Martin Weckwerth上周主動請辭。思捷進一步發公告表明，Weckwerth是基於公司股東基礎變動而辭任。

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【14︰32】軟件股造好，金山軟件 （03888） 升7%，高見38.05元；金蝶軟件 （00268） 升逾5%，高見19.08元。

【14︰21】本地餐飲股大家樂 （00341） 升0.5%；大快活 （00052） 升近0.9%；翠華 （01314） 升1.8%；太興 （06811） 跌1.7%。

【14︰08】恒指升約100點，於24700點水平爭持。

【14︰04】滙豐 （00005） 繼續尋底，跌逾3%低見34.1元。

【13︰41】煤氣 （00003） 跌逾2%，破底低見10.64元，大摩表示禁堂食影響煤氣的售氣量。

【13︰35】蒙牛 （02319） 升逾4%，破頂高見37.35元，暫為升幅最大藍籌。

【13︰33】現貨金轉跌，最新報1938.5美元，轉跌3.7美元或0.2%。

【13︰24】滙豐 （00005） 今早失守35元破底後，股價午後跌幅擴大至逾3%，低見34.25元。滙豐個股拖累大市約66點。

【13︰23】恒指升幅收窄至約70點，報26473點。

【13︰04】大市於100點升幅上落，恒指最新升94點。

【13︰00】恒指午後初段升逾百點。恒指升約127點，報24730點。

【12︰00】恒指半日升129點，中午收報24733點。國指中午收報10158點，升83點。主板成交620億元。騰訊 （00700） 撐市，股價升4.2%；滙豐 （00005） 跌1.8%，破底失守35元關口。

【11︰54】騰訊 （00700） 中午收市前升幅再擴大，騰訊升4.6%，高見544.5元。

【11︰47】騰訊 （00700） 升幅擴大至4%，高見541元。

【11︰34】恒指升118點，報24721點。

【11︰33】騰訊 （00700） 撐市，騰訊股價升3.8%，高見540元。

【11︰30】內地股市半日向好，上證半日升0.6%；深證升1%；創業板指升0.9%。

【11︰21】滙豐 （00005） 破底低見34.7元，最新報34.8元，跌1.6%。

【11︰14】大市升幅收窄至不足100點，恒指升98點，報24701點。

【11︰11】現貨金高位回落，最新報1948.89美元，今早曾高見1981.27美元，意味高位回落逾30美元。

【11︰07】滙豐 （00005） 失守35元，低見34.85元，最新報34.9元，跌1.3%。恒指升幅收窄至約116點，報24719點。

【11︰04】滙豐 （00005） 於35元水平爭持，最新報35.05元，跌0.8%。

【11︰01】大市升幅再次收窄至200點以下，恒指升約154點，報24757點。

【10︰57】黃金相關股倒跌，山東黃金 （01787） 跌逾1%；紫金 （02899） 跌3%，招金 （01818） 跌逾7%；中國黃金 （02099） 跌0.6%。

【10︰47】騰訊 （00700） 升幅擴至逾3%，報536.5元。

【10︰45】啤酒股造好，青啤 （00168） 升近6%，破頂高見71.25元；潤啤 （00291） 升逾1%，破頂高見54.6元；生力啤 （00236） 績後升逾9%，高見0.83元；百威亞太 （01876） 升逾4%，高見25.2元。

【業績】生力啤上半年轉賺278萬 營運改善及「保就業」津貼令盈利回升

【10︰32】新經濟股反彈，除ATMX 升2%，京東 （09618） 股價升逾3%，高見245元；網易 （09999） 升逾1%，高見142元。

【10︰27】復星醫藥 （02196） 股價回吐逾5%，低見35.1元。復星醫藥 （滬：600196）A股近3個交易日急漲，累計升22%。

復藥早前表示，控股子公司上海復星醫藥產業獲BioNTech許可的用於預防新冠肺炎的mRNA疫苗（BNT162b1）已獲國家藥監局批准於中國境內開展臨床試驗，目前尚處於1期臨床試驗啟動階段。

【10︰23】ATMX 4股齊升逾2%，其中騰訊 （00700） 及美團點評 （03690） 分別升2.7%；阿里巴巴 （09988） 升2.2%；小米 （01810） 升2%。

【10︰21】港股早段升幅一度收窄至124點，低見24727點，其升幅再擴大至逾200點。恒指最新報24826點，升223點。

【10︰15】東風 （00489） 升幅擴大至兩成，高見6.25元。

【10︰11】米蘭站 （01150） 股價飈54%，高見0.24元。

【10︰04】疫情受惠股日清食品 （01475） 今早破頂高見7.85元，倒跌逾3%，低見7.35元。

【09︰59】思摩爾 （06969） 倒跌逾2%，低見41元。

【09︰57】港股升幅收窄至不足200點，恒指最新報24794點，升191點。

【09︰45】港視 （01137） 破頂高見8.21元後，倒跌0.4%，報7.77元；CEC國際 （00759） 破頂高見0.96元後倒跌逾2%，報0.89元。

【09︰42】港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，高見367.4元。

【09︰41】東風集團 （00489） 股價急升逾18%，高見6.17元。東風擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市。

東風集團擬發行最多9.6億股A股 股價颷17%

【09︰38】恒大健康 （00708） 擬改名「恒大汽車」，股價今早升8%，高見30.4元。

恒大健康股價升8% 建議改名「恒大汽車」

【09︰33】金價續創新，山東黃金 （01787） 升6%，破頂高見27.3元；招金 （01818） 升逾3%，破頂高見11.52元；中國黃金 （02099） 、靈寶黃金 （03330） 升逾4%；SPDR金ETF （02840） 升近2%，破頂高見1438.5元。

【09︰32】大市開市後升幅略為回順，恒指升257點，報24860點。

【09︰28】滙豐 （00005） 逆市跌0.1%，開報35.3元。彭博社引述知情人士報道，滙豐主席杜嘉祺正全面審查歐洲與美國的業務，及研究出售相關業務可能性，以應對中美衝突可能持續升溫。

【09︰26】現貨金高見1981.25美元，最新升近2%，報1978.58美元；12月紐約期金升2%，報1994.3美元。

【09︰20】恒指高開339點，開報24943點。新經濟股反彈，ATM 3股 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 分別升逾2%。

騰訊 （00700） 升2.9%，開報535元。內地互聯網公司搜狗（美：SOGO）宣佈，董事會收到騰訊發出的初步非約束性收購要約，每股作價9美元。

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【09︰16】人民幣中間價報6.9895，上調134點子。

【09︰14】即月期指開報24944點，升313點或1.3%。

【09︰00】人行開展800億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放700億元人民幣。

【08︰51】高銀金融 （00530） 公布短暫停牌。

【08︰38】恒指黑期升約204點，報24824點；道指期貨升38點，報26522點。

【08︰38】新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）表示，鑑於北京通過對香港實施港區國安法，決定暫停與香港的引渡協議，並在其他對港措施方面作出修改。

【港區國安法】新西蘭宣布暫停執行與香港引渡協議

【08︰15】報道指，滙豐 （00005） 計劃到2025年，將非裔的高層數目增加1倍。

滙豐計劃2025年前將非裔高層倍增

【07︰45】金價繼續破頂，現貨金於亞洲時段升近1%，報1960.04美元。12月紐約期金升1.1%，報1977美元。

【金價走勢】現貨金續破頂升至1960美元 再有分析看突破2000美元

【07︰30】道指收報26584點，升114點或0.4%；標指收報3239點，升23點或0.7%；納指收報10536點，升173點或1.7%。

港股ADR收報24765點，升161點或近0.7%。恒指夜期收報24763點，升132點，高水160點，成交17721張。

道指升114點港股ADR升161點 美滙指數跌穿94 金價創新高

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責任編輯：梁浩碩