  • 30°C
香港時間 : 2020728日 (二) 09:30
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股市況】恒指高開339點　ATM 3股齊升逾2%（不斷更新）

即市財經 09:29 2020/07/28

分享：

【港股市況】恒指黑前升約204點　道指期貨升38點（不斷更新）

美股反覆上升，疫苗測試報喜，加上憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，道指升114點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開161點，恒指料開報24765點。

焦點新聞：

消息：立法會選舉押後　最快今日拍板

即時走勢：

【09︰28】滙豐 （00005） 逆市跌0.1%，開報35.3元。彭博社引述知情人士報道，滙豐主席
杜嘉祺正全面審查歐洲與美國的業務，及研究出售相關業務可能性，以應對中美衝突可能持
續升溫。

【09︰26】現貨金高見1981.25美元，最新升近2%，報1978.58美元；12月紐約期金升2%，報1994.3美元。

【09︰20】恒指高開339點，開報24943點。新經濟股反彈，ATM 3股 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 分別升逾2%。

騰訊 （00700） 升2.9%，開報535元。內地互聯網公司搜狗（美：SOGO）宣佈，董事會收到騰訊發出的初步非約束性收購要約，每股作價9美元。

【美股焦點】騰訊擬收購搜狗　搜狗美股收市急漲47%（第二版）

騰訊斥資7.7億人幣入股泛微網絡 獲5%股權

【09︰16】人民幣中間價報6.9895，上調134點子。

【09︰14】即月期指開報24944點，升313點或1.3%。

【09︰00】人行開展800億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放700億元人民幣。

【08︰51】高銀金融 （00530） 公布短暫停牌。

【08︰38】恒指黑期升約204點，報24824點；道指期貨升38點，報26522點。

【08︰38】新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）表示，鑑於北京通過對香港實施港區國安法，決定暫停與香港的引渡協議，並在其他對港措施方面作出修改。

【港區國安法】新西蘭宣布暫停執行與香港引渡協議

【08︰15】報道指，滙豐  （00005）  計劃到2025年，將非裔的高層數目增加1倍。

滙豐計劃2025年前將非裔高層倍增

【07︰45】金價繼續破頂，現貨金於亞洲時段升近1%，報1960.04美元。12月紐約期金升1.1%，報1977美元。

【金價走勢】現貨金續破頂升至1960美元　再有分析看突破2000美元

【07︰30】道指收報26584點，升114點或0.4%；標指收報3239點，升23點或0.7%；納指收報10536點，升173點或1.7%。

港股ADR收報24765點，升161點或近0.7%。恒指夜期收報24763點，升132點，高水160點，成交17721張。

道指升114點港股ADR升161點　美滙指數跌穿94　金價創新高

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩

香港股票 高銀金融（00530） 藍籌股 ADR 期貨 紐約期金 恒指夜期 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數

下一篇文章

【金價走勢】現貨金續破頂升至1980美元　再有分析看突破2000美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周