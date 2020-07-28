【港股市況】恒指高開339點　ATM 3股齊升逾2%（不斷更新）

▲ 【港股市況】恒指黑前升約204點 道指期貨升38點（不斷更新）

美股反覆上升，疫苗測試報喜，加上憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，道指升114點。港股若跟足ADR走勢，恒生指數料高開161點，恒指料開報24765點。

焦點新聞：

消息：立法會選舉押後 最快今日拍板

即時走勢：

【09︰28】滙豐 （00005） 逆市跌0.1%，開報35.3元。彭博社引述知情人士報道，滙豐主席

杜嘉祺正全面審查歐洲與美國的業務，及研究出售相關業務可能性，以應對中美衝突可能持

續升溫。

【09︰26】現貨金高見1981.25美元，最新升近2%，報1978.58美元；12月紐約期金升2%，報1994.3美元。

【09︰20】恒指高開339點，開報24943點。新經濟股反彈，ATM 3股 阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團點評 （03690） 分別升逾2%。

騰訊 （00700） 升2.9%，開報535元。內地互聯網公司搜狗（美：SOGO）宣佈，董事會收到騰訊發出的初步非約束性收購要約，每股作價9美元。

【美股焦點】騰訊擬收購搜狗 搜狗美股收市急漲47%（第二版）

騰訊斥資7.7億人幣入股泛微網絡 獲5%股權

【09︰16】人民幣中間價報6.9895，上調134點子。

【09︰14】即月期指開報24944點，升313點或1.3%。

【09︰00】人行開展800億元人民幣逆回購操作，當日實現淨投放700億元人民幣。

【08︰51】高銀金融 （00530） 公布短暫停牌。

【08︰38】恒指黑期升約204點，報24824點；道指期貨升38點，報26522點。

【08︰38】新西蘭外長彼得斯（Winston Peters）表示，鑑於北京通過對香港實施港區國安法，決定暫停與香港的引渡協議，並在其他對港措施方面作出修改。

【港區國安法】新西蘭宣布暫停執行與香港引渡協議

【08︰15】報道指，滙豐 （00005） 計劃到2025年，將非裔的高層數目增加1倍。

滙豐計劃2025年前將非裔高層倍增

【07︰45】金價繼續破頂，現貨金於亞洲時段升近1%，報1960.04美元。12月紐約期金升1.1%，報1977美元。

【金價走勢】現貨金續破頂升至1960美元 再有分析看突破2000美元

【07︰30】道指收報26584點，升114點或0.4%；標指收報3239點，升23點或0.7%；納指收報10536點，升173點或1.7%。

港股ADR收報24765點，升161點或近0.7%。恒指夜期收報24763點，升132點，高水160點，成交17721張。

道指升114點港股ADR升161點 美滙指數跌穿94 金價創新高

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責任編輯：梁浩碩