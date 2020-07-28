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【滙豐股價】滙豐破底曾跌逾3%　傳評估中美爭拗對聯繫滙率的衝擊　研售歐美業務

即市財經 16:14 2020/07/28

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滙豐高層與英倫銀行高層商談，擔心香港聯繫滙率可能受干預的問題，以及事件對滙豐的衝擊等。

外電報道，滙豐 （00005） 正考慮出售歐洲及美國業務，以提高回報及處理與中國的緊張關係。滙豐因華為事件及香港前途問題，捲入中美兩國之間的漩渦之中；滙豐拒評有關消息。滙豐總部雖然設在倫敦，但逾半數收入來自亞洲，當中香港業務的利潤貢獻最大，而近日滙豐與政治問題扯上關係。

滙豐破底，股價午後曾跌逾3%，低見34.1元，最終收報34.8元，跌1.6%，失守35元關口，成交19.1億元。

英國《泰晤士報》及彭博引述消息人士稱，滙豐高層與英倫銀行高層商談，擔心香港聯繫滙率可能受干預的問題，以及事件對滙豐的衝擊等，出售美國業務是考慮的應對措施之一。

滙豐因華為事件捲入中美夾縫中

近日中美關係因要求雙方領事館關閉而再陷入低谷，滙豐兩個月內第三度被中國官媒狙擊。中央電視台旗下的中國國際電視台（CGTN）引述一名「知情人」指，2013年滙豐約見華為的會議其實是由滙豐提出，而孟晚舟席間向滙豐展示的匯報資料，其後就成為美國司法部要求引渡孟晚舟受審的關鍵證供。

雖然滙豐罕有作出正面回應，強調對華為並無惡意，亦從未「構陷」華為。而滙豐只是在2012年底至2013年初留意到媒體報道後，才向華為進行例行詢問。目前微信帖文已被移除。

滙豐計劃將非裔的高層數目增加1倍

另外，有報道指，滙豐計劃到2025年，將非裔的高層數目增加1倍，因應近日反種族歧視運動而採取行動，打擊歧視。

滙豐行政總裁祈耀年（Noel Quinn）在致員工的內部電郵中表示，滙豐的非裔員工在內部會議上表示，認為其職業機會被忽視，亦缺乏非裔高層的榜樣。

滙豐並未有公布非裔員工佔高層的比例。

【滙豐股價】官媒未停狙擊滙豐 央視邀美檢察官受訪：滙豐約見孟晚舟不尋常

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責任編輯：梁浩碩

 

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