▲ 【金價走勢】現貨金續破頂升至1960美元 再有分析看突破2000美元

金價創新高，疫情持續，加上中美關係緊張，避險情緒升溫，紐約期金收報1931美元，升33.5美元或1.8%，曾高見1941.9美元。分析認為，經濟及地緣政治的不確定性，令人們急於購買更安全資產，金價年內突破2000美元。

金價繼續破頂，現貨金於亞洲時段升近1%，報1960.04美元。12月紐約期金升1.1%，報1977美元。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）分析師Vivek Dhar表示，認為未來數月金價將突破2000美元，關鍵問題是其後升幅會有幾多。他表示，要使金價遠高於如2500美元水平，美國利率須降至零以下。

貴金屬交易商J. Rotbart＆Co.執行合夥人Joshua Rotbart也預測，年底金價將升至2000美元以上。他表示，新冠肺炎全球大流行，環球經濟疲弱，投資者因「恐懼因素」而急於買金。

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責任編輯：梁浩碩