【新股IPO】泰格醫藥3347今招股 入場費10101元

來自杭州的泰格醫藥 （新上市編號：03347） 今日開始招股，將發行約1.07億H股，約佔擴大後股本12.5%；其中94.5%為國際配售，公開發售部分佔5.5%；招股價介乎每股88至100元，集資94.2億至107.1億元；以每手100股，入場費10100.77元；周五（31日）截飛，下月7日掛牌；美銀、海通國際、中信証券及中金為其聯席保薦人。

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泰格醫藥A股（300347.SZ）周一收市報103.84元人民幣，以H股招股價換算人民幣後，AH股存有13%至23.43%差價。

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公司是次集資所得，其中15%將用作擴展及提升臨床試驗解決方案服務和臨床相關服務中服務；40%用作潛在收購，以補充其現有業務；20%用作通過對具有創新業務模式和增長潛力的公司進行少數股權投資來促進其生物製藥研發生態系統；10%用作償還借款；5%用作開發先進技術以提高其綜合服務產品的質量和效率；10%用作一般營運資金。

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