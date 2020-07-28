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道指升114點港股ADR升161點　美滙指數跌穿94　金價創新高

即市財經 07:17 2020/07/28

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道指升114點港股ADR升161點　美滙指數跌穿94　金價創新高

道指升114點
美股反覆上升，疫苗測試報喜，加上憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，道指收報26584點，升114點或0.4%；標指收報3239點，升23點或0.7%；納指收報10536點，升173點或1.7%。

港股ADR升161點
港股ADR收報24765點，升161點或近0.7%。恒指夜期收報24763點，升132點，高水160點，成交17721張。

紐約期油升近0.8%
原油價格上升，市場憧憬刺激政策能推動經濟，惟新冠肺炎疫情及中美關係限制油價升幅，紐約期油收報41.6美元，升0.31美元或近0.8%。布蘭特期油收報43.41美元，升7美仙或近0.2%。

美滙指數跌穿94
市場憂慮疫情打擊經濟，加上預期儲局維持利率於傾水平，美滙指數跌穿94，報93.65，跌0.8%。歐元兌美元報1.1759；美元兌日圓報105.33。

美國10年期債息報0.62厘。

金價創新高
金價創新高，疫情持續，加上中美關係緊張，避險情緒升溫，紐約期金收報1931美元，升33.5美元或1.8%，曾高見1941.9美元。現貨金於1952美元水平。

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責任編輯：梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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