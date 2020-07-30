【立法會選舉】港府DQ 12名參選人資格　消息：政府擬8月決定押後立法會選舉

政界正傳港府已決定立法會選舉押後一年，港府於立法會選舉提名期結束前一日，通知至少12名參選人提名無效，包括公民黨參選人楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和鄭達鴻；超級區議會參選人岑敖暉、參與港島區直選的袁嘉蔚向熱血公民鄭錦滿、新界東直選的劉頴匡及何桂藍。

由於香港疫情嚴峻，專家曾預計遏止這波疫情需時兩個半月，為降低聚集風險，以及減低選舉工程受感染的機會，港府考慮延遲立法會選舉。

消息指，特首林鄭月娥與行政會議召開特別會議後，原擬宣布押後原定9月立法會選舉，惟因消息曝光或存在變數，將延遲在8月初公布，即選舉提名期（7月31日）結束後、候選人抽籤編號前（8月4日）。

最新消息則指，政府決定立法會選舉押後1年。

早前《經濟日報》引述消息指，政府本周開行會特別會議，原考慮宣布押後9月6日立法會選舉，而已報名參加立法會選舉的行會成員，無被邀請出席，消息指，立法會選舉料很大機會延後一年半載。

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