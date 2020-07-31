【立法會選舉】消息：政府最快傍晚公布押後立法會選舉（附如期舉行選舉國家表）

政界連續多日傳出港府已決定立法會選舉押後一年，消息指，特首林鄭月娥與行政會議召開特別會議後，最快今日傍晚公布押後立法會選舉，即選舉提名期（7月31日）結束後。參考在疫情期間如期舉行選舉的新加坡及南韓，可見兩國均在選舉時採取不同的防疫抗疫措施，包括政府特製宣傳品、延長投票時間，規定投票時要戴口罩，同時在網上提供票站的排隊人數，令投票成功進行。

新加坡總理李顯龍指，香港與新加坡一直是良性競爭。如今新加坡如期舉行選舉，相反香港卻擬押後選舉，對香港在國際市場的形象勢必受損。

疫情下如期舉行選舉的國家 國家 選舉日 選舉時採取措施 新加坡 7月10日 - 禁止候選人舉行戶外集會，以免吸引民眾聚集

- 票站數目增加兩成多至近1,100個，向選民提供前往票站的建議時間，安排長者在早上時段先行投票，以達到分流作用

- 選民可先行上網了解票站排隊人數，以免人群聚集

- 抱恙或正在居家隔離的選民必須在晚上7至8時的特設時段投票，醫院病人或在指定居所隔離者則不能投票

- 選民排隊投票時必須保持一米距離，除了到票站後須拉下口罩讓選舉人員確認身份外，全程必須戴口罩

- 領取選票前須消毒雙手，再戴上即棄手套，可自攜筆填選名單

- 其後投票時間延長兩小時至晚上10時，並取消了佩戴手套的規定 南韓 4月15日 - 政府特製宣傳品，提醒民眾注意投票期間各項防疫措施

- 容許新冠肺炎患者、隔離人士和醫護人員可以預先郵寄投票

- 在投票日前的周五及周末增設投票時段（有26%選民選擇提早投票）

- 為選民提供消毒搓手液和即棄手套，規定選民須探熱、戴口罩

- 排隊期間要相隔至少一米距離，並只可在選舉人員核對身份時脫下口罩

港府於立法會選舉提名期結束前一日，通知至少12名參選人提名無效，包括公民黨參選人楊岳橋、郭家麒、郭榮鏗和鄭達鴻；超級區議會參選人岑敖暉、參與港島區直選的袁嘉蔚及熱血公民鄭錦滿、新界東直選的劉頴匡及何桂藍。

由於香港疫情嚴峻，專家曾預計遏止這波疫情需時兩個半月，為降低聚集風險，以及減低選舉工程受感染的機會，港府考慮延遲立法會選舉。

部分押後選舉的國家 國家 選舉日 最新選舉日 英國 5月地區選舉 押後12個月 德國 3月地區選舉 押後至11月 法國 3月地區選舉 押後3個月 加拿大 5、6月地區選舉 押後12個月

早前《經濟日報》引述消息指，政府本周開行會特別會議，原考慮宣布押後9月6日立法會選舉，而已報名參加立法會選舉的行會成員，無被邀請出席，消息指，立法會選舉料很大機會延後一年半載。

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