【美股收市】憧憬新刺激措施+疫苗報喜 道指升114點 納指漲1.7%

疫苗測試報喜，加上市場憧憬美國政府落實新一輪刺激政策，帶動美股周一反覆上漲。

道指收報26584點，升114點或0.4%；標指收報3239點，升23點或0.7%；納指收報10536點，升173點或1.7%。

科技股領漲，亞馬遜、蘋果公司分別漲1.5%和2.4%；電動車生產商Tesla收報1539.6美元，升8.7%。

新冠肺炎疫情下，多地正研發疫苗。由美國國家衞生研究院（NIH）及生物技術公司Moderna研發的疫苗，於周一展開臨床實驗，共有3萬人自願接受測試。這是繼中國及英國牛津大學團隊後，再有機構踏入測試最後階段。

Moderna股價升幅擴大至9.2%，公司獲得美國政府額外4.72億美元（約36.6億港元）資金，支持其新冠病毒疫苗3期臨床試驗。

投資者同時關注美國國會進行的新一輪財政刺激措施進展，《華盛頓郵報》引述消息人士稱，參議院共和黨議員提議將每週的額外失業救濟金從600美元下調至200美元，直到各州能夠建立一個系統，為失業者提供相當於失業前70%收入的救濟金。據悉特朗普政府同意該計劃，新方案包括兩個月的過渡期，如果州政府不能實施新的計算方法，將允許他們申請至多兩個月的豁免。

疫情持續下，市場仍見憂慮。美滙指數兩年來首度失守94關口，美元弱勢推動金價續升，現貨金價每盎司高見1,945.69美元，升穿2011年的歷史高位。紐約期金收市升33.5美元或1.8%，報1931美元創新高。