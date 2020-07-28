【美股焦點】Faceboook推遲至周四發表財報 「FAAG」同日放榜

▲ Facebook押後至周四公布業績，與亞馬遜、蘋果、Google母公司Alphabet同一日。

Facebook（美︰FB） ) 宣布，將第二季度財報發布日期推遲一天至周四（7月30日）。據了解，Facebook原計劃於7月29日發布第二季度財報，但行政總裁朱克伯格（ Mark Zuckerberg ）將於周三（29日）出席美國眾議院的一場聽證會，為了避免衝突，故延後發表財報。

值得注意的是，亞馬遜（美︰AMZN）、蘋果（美︰AAPL）、Google母公司 Alphabet（美︰GOOG）均計劃在周四美股收市後公布業績。換言之，五大科技股「FAANG」當中，除了Netflix（美︰NFLX）早前已公布業績外，其餘4家均會在同日放榜。

美國眾議院司法委員會（HRJC）下屬的反壟斷小組原定於7月27日舉行這場聽證會，但由於該日期與已故議員、黑人民權先驅John Lewis的追悼會日程衝突，決定推遲到7月29日舉行。

相關文章︰ Facebook成立新團隊 研究FB、Instagram算法是否涉種族歧視

【美股焦點】迪士尼傳「低調」加入抵制Facebook 減少廣告投放

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁