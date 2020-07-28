【疫市求存】防疫措施再加辣商舖業主「跪低」求租 銅鑼灣核心地段舖租慘跌8成仍未跌夠﹖

新冠肺炎第三波疫情轉趨嚴峻，周一（27日）的確診個案繼續創新高，政府惟有再推出一連串「加辣」防疫措施，自本周三（29日）凌晨起，食肆全日禁堂食，限聚令由四人收緊至兩人，對餐飲及零售行業生意構成直接影響。同時，新防疫措施也對商舖租賃市場帶來極大衝擊。

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事實上，自數年前內地打貪腐行動開始，本港商舖租金於2014年開始拾級而下，及至去年社會運動對零售業構成重大打擊，再遇上今年初爆發的新冠肺炎疫情，近月商舖業主陸續面對現實，議價空間日漸擴大外，更隨即減租應市，尤其核心區舖租減幅最為明顯，不少叫價下調超過五成。多個旺區一線街道舖位以「超筍價」招租，其中位於銅鑼灣軒尼詩道及旺角亞皆老街舖位，業主的意向月租分別約12萬及13萬元，叫價下調達五成以上，更接受誠意租客議價。

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中原(工商舖)商舖部高級區域營業董事何潔釵表示，銅鑼灣軒尼詩道482號地下一個面積約1,130平方呎（未核實）的舖位，物業位處軒尼詩道及波斯富街交界，前方即為電軒軌道，毗鄰行人天橋出口，屬銅鑼灣區極興旺地段，周邊租客亦為連鎖店如珠寶鐘錶及電訊公司等，反映大型品牌肯定該段商舖潛力。



何氏指，舖位地理位置甚為優越，該舖位現已交吉。舖位於2016年高峰期時曾叫租約60萬元，現時以每月約12萬元叫租，呎租約106元，叫價已大幅回落八成，業主更表示如遇具誠意的準租客，租金仍有商議空間。

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何潔釵續稱，另一宗舖位減價放租個案位於旺角亞皆老街83號地下20及21號舖，總面積約750平方呎(未核實)，該舖位6月份月租叫價約25萬元，最近下調至約13萬元，叫價於數月間大幅調低約48%，適合各類零售行業承租。該舖位處以賣數碼產品著稱的先達廣場地下，一條馬路之隔為主題街道「波鞋街」，周遭人來人往，為旺區優質商舖盤源。

▲ 亞皆老街83號地下20至21號舖位意向租金已趺近50%。（相片由代理提供））



她表示，隨著更多業主願意減租的情況下，本月份舖位租務成交有上升跡象，截至26日共錄得約285宗個案，超越上月247宗約15%，反映租戶對零售前景仍具信心，趁租金調整著先機落戶。

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不過，始終疫情肆虐對零售及餐飲行業打擊最為直接，商戶租舖開業步伐趨審慎，但為增加租客承租意欲，業主亦加強議價幅度，市場上「筍價」放租盤源逐漸增多，而隨著疫情第三波持續，相信舖位租金叫價勢必下調，預料短期內舖位租務表現難有起色，需待疫情消退後，才會有好轉。

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