東風集團擬於深交所創業板上市 發行最多9.6億股A股

▲ 東風集團擬於A股創業板上市。

東風集團 （00489） 公布，為進一步健全公司治理結構，打造境內外融資平台，公司擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市。公告指，在在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下，A股發行的發行數量為不超過9.57億股，即不超過A股發行完成後本公司總股本的10%，且不包括根據超額配售權可能發行的任何股份。

東風集團表示，A股發行將通過向詢價對象詢價的方式，或中國法律法規以及相關證券監管機構核准的其他方式確定。所募集資金經扣除發行費用後，擬用於全新品牌高端新能源乘用車項目；新一代汽車和前瞻技術開發項目；數字化平台及服務建設項目；補充營運資金。

若實際募集資金金額（扣除發行費用後）超過上述擬定用途所需的實際資金，則超過部分將用於補充公司的營運資金或相關監管機構規定的用途。若實際募集資金金額（扣除發行費用後）不足以滿足前述擬定用途所需的實際資金，本公司將通過自籌資金解決資金缺口。

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