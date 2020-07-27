財庫局許正宇申報持6物業 成4名新局長中「樓王」

▲ 財經事務及庫務局局長許正宇（圖）申報所持的物業數量，冠絕4名同期上任的新局長。

政府今日發表官員及行政會議成員，個人利益申報周年更新結果。4名5月初上任的新任局長中，以財經事務及庫務局局長許正宇申報所持的物業最多，與家人在香港及海外持有共6個物業。

據許正宇提交的申報表，他所持的物業主要集中在灣仔區，在當區個人全資或與家人共同擁有的住宅單位就有3個，其中2個作出租用途，其餘1個供家人居住。另外，中西區的住宅單位連車位就作自住用途，由太太全資擁有。

海外資產方面，許正宇申報另有1個澳洲住宅單位連車位作出租，另有1個位於杭州的住宅單位作自用，雙雙由太太全資擁有。

許正宇鐘情灣仔區磚頭 徐英偉偏好深水埗區

其次持有最多物業的就是民政事務局局長徐英偉，其申報4個物業當中，1個深水埗區住宅物業作自住用途，由配偶擁有；同區另有1個物業作出租用途，另有2個車位自用。徐英偉另與家庭成員共有擁有1個加拿大物業，供家人居住。

政制及內地事務局局長曾國衞則是新局長當中，唯一一個沒有持有香港住宅物業，只申報自己擁有的1個東莞物業。

創新及科技局局長薜永恒就只申報1個位於觀塘區的住宅單位作出租用途，由其配偶及家人共同擁有。

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