【美股焦點】騰訊擬收購搜狗　搜狗美股收市急漲47%（第二版）

▲ 搜狗表示，收到騰訊初步非約束性要約，該股美股急漲逾4成。

內地互聯網公司搜狗（美：SOGO）宣佈，董事會今日收到騰訊 （00700） 發出的初步非約束性收購要約，每股作價9美元。搜狗美股全日大升47%，收報8.48美元，，意味騰訊收購價仍溢價約6%。

搜狗最新市值近33億美元（約250億港元）。搜狗表示，若交易完成，公司將會退市，成為騰訊的間接全資附屬公司。

搜狗由搜狐公司（美：SOHU）於2004年創立，營運搜索、輸入法、郵箱等業務。騰訊2013年戰略入股搜狗，斥資4.48億美元，獲得搜狗約36%股份，並將旗下搜尋器業務注入搜狗。

根據搜狗提交美國證監最新年報，搜狐創辦人張朝陽持有搜狗約2469萬股A類股份（1股1票），持股比例6.4%，有0.9%投票權，首席執行官王小川持有約2122萬股A類股，有0.7%的投票權。

搜狐公司則持有近372萬股A類股、1.27億股B類股（1股10票），持股33.8%，投票權44.1%。騰訊則持有約1.52億股B類股，持股39.2%，有52.3%的投票權。

搜狗稱，董事會將會認真考慮收購要約及交易，但現時尚未作出任何最終決定。

（第二版新增搜狗股權架構）

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