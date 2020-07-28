【外賣商機】新地3大商場設Whatsapp外賣專線　消費送小家電及贈券

▲ 新地三大商場Mikiki、錦薈坊及卓爾廣場特設Whatsapp外賣專線，亦推出「消費連環賞」。（新地提供圖片）

本港疫情愈趨嚴峻，政府宣布周三凌晨起食肆全日禁堂食。新地三大商場Mikiki、錦薈坊及卓爾廣場特設Whatsapp外賣專線，每日上午10時至晚上10時，只需於Whatsapp簡單一按，即可獲取場內食肆最齊全的外賣資訊及相關資料。

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為配合市民居家抗疫，三大商場於即日起至8月23日，推出「消費連環賞」，消費滿指定金額除了有機會獲贈商場贈券之外，買滿1萬元更即時加送Bruno多功能電熱鍋、NESPRESSO C61 Pixie咖啡機、便攜式按摩器等家中必備小家電。

此外，為慶祝錦薈坊早前正式加盟The Point by SHKP，今次特設「終極獎賞」，推廣期間即日在錦薈坊消費滿6萬元，即送高達5,000元商場贈劵，以及總值約1萬元之禮品，包括iPhone 11 Pro、iPad Pro、Air Pods Pro、Dyson Airwrap頭髮造型器、Dyson空氣清新機等。

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Mikiki及錦薈坊更同時推出多項購物優惠，包括即日起至8月2日推出萬元送分計劃， The Point by SHKP會員即日消費滿1萬元，並到指定櫃位登記積分，即可額外獲得1萬積分獎賞。

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責任編輯：朱悅瀅