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【趣話財經】收購搜狗　騰訊唔止想同百度搜索爭飯碗？

股樓投資 22:09 2020/07/27

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今日美股開市前，在美國上市的中國搜尋器搜狗（美國上市編號：SOGO）宣佈，獲騰訊 （00700） 以每ADS 9美元的價格提出收購，較前收市價5.75美元溢價近六成，搜狗開市即升逾四成。

百度（美國上市編號：BIDU）當年與騰訊及阿里巴巴 （09988） 齊名為BAT，雖然近年市值被兩者拋離，甚至被後起之秀美團 （03690） 搶下中國科網股市值第三位的寶座，不過其搜尋器業務在內地仍是一家獨大，在2019年初達到72%左右，其後的神馬、搜狗、好搜等背靠阿里、騰訊及360等，都未有對百度造成威脅，而今年3月字節跳動旗下的頭條搜索上綫，當時被視為百度最有力的挑戰者，不過經過近半年，對百度亦沒有太多衝擊。

騰訊與搜狗早已有合作，前者一早於2013年已經戰略入股後者，而後者亦一直為微信提供站外搜索服務，而微信就同時透過微信搜一搜與各種商品、服務、內容提供者等合作，擴大其搜尋版圖。今次騰訊收購搜狗，一方面要向百度提出挑戰，另一方面亦可能項莊舞劍，意在沛公，目標是捏斷「死敵」字節跳動在搜索業務的發展。

所以今次騰訊溢價買搜狗，絕對唔係簡單一次收購，隨時影響幾大科網龍頭未來的發展。

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撰文 : 謝克迪, CFA

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