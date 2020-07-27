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【業績】生力啤上半年轉賺278萬 營運改善及「保就業」津貼令盈利回升

即市財經 21:11 2020/07/27

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生力啤上半年轉賺278.5萬元，不派中期息。

香港生力啤 （00236） 公布，截至今年6月底止半年業績，期內收入為2.44億元，按年跌8.4%；純利為278.5萬元，相對去年同期虧損657.9萬元；每股盈利0.8仙，不派中期息。

生力啤表示，香港業務在上半年盈利有強勁的回升，主要來自營運上的改善，並以政府的「保就業」津貼得予支持。

公司表示，儘管香港整體啤酒業銷量按年收縮了7%，惟公香港業務上半年的本地銷量大致能達到去年上半年水平。因而市場佔有率得以改善。加上出口銷量，在首6個月的總銷量增長了8%。

內地業務方面，廣州生力啤酒在全國封鎖期間，以及雖解封但有限度商業活動的影響下，其啤酒品牌組合中幾乎所有品牌的銷量均下降。然而，廣州生力透過採用成本管理措施，迅速調整其業務營運。隨著第二季度銷量的回升，廣州生力能夠在二零二零年上半年比上年的營運虧損有所改善。

同時，作為生力啤酒國際有限公司的出口業務生產綫之一的生力（廣東）有限公司，受到2月份酒廠和航運港口臨時關閉的影響，導致2020年首6個月的出口量出現兩位數的下降，而其盈利亦按年錄得兩位數的下跌。

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