▲ 譚德塞:新冠疫情是「最嚴重全球衛生緊急事件」

新型冠狀病毒疫情持續,全球累計確診人數逾1600萬人,世界衛生組織總幹事譚德塞形容,這是世衛面對最嚴重的全球衛生緊急事件,並將中國與加拿大、南韓、德國並列,讚揚這幾國防疫出色。

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)周二在瑞士日內瓦舉行新聞發布會,稱新冠疫情是最嚴重全球衛生緊急事件(worst global health emergency),只有嚴厲遵守防疫措施、戴口罩並避開人多聚集情況,才能打敗病毒。

譚德塞呼籲各國嚴守防疫措施,指守規矩的地方,疫情好轉,不守規的地方則惡化(Where these measures are followed, cases go down. Where they are not, cases go up),並讚揚加拿大、中國、德國及南韓的防疫成績。

世衞衞生緊急項目負責人瑞安(Mike Ryan)則指,關閉邊境的措施不可能長遠維持,經濟必須重開,民眾需要重投工作,貿易要回復。他稱,相比起第2波疫情定義,各國能否嚴守社交隔離等防疫措施更加重要。

責任編輯:文青青

