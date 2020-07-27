▲ 譚德塞：新冠疫情是「最嚴重全球衛生緊急事件」

新型冠狀病毒疫情持續，全球累計確診人數逾1600萬人，世界衛生組織總幹事譚德塞形容，這是世衛面對最嚴重的全球衛生緊急事件，並將中國與加拿大、南韓、德國並列，讚揚這幾國防疫出色。

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譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周二在瑞士日內瓦舉行新聞發布會，稱新冠疫情是最嚴重全球衛生緊急事件（worst global health emergency），只有嚴厲遵守防疫措施、戴口罩並避開人多聚集情況，才能打敗病毒。

譚德塞呼籲各國嚴守防疫措施，指守規矩的地方，疫情好轉，不守規的地方則惡化（Where these measures are followed, cases go down. Where they are not, cases go up），並讚揚加拿大、中國、德國及南韓的防疫成績。

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世衞衞生緊急項目負責人瑞安（Mike Ryan）則指，關閉邊境的措施不可能長遠維持，經濟必須重開，民眾需要重投工作，貿易要回復。他稱，相比起第2波疫情定義，各國能否嚴守社交隔離等防疫措施更加重要。

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責任編輯：文青青

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