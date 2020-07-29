【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠（更新版）

▲ 本港周三起全面禁止堂食，商場及餐廳紛紛推出外賣優惠吸客。

本地新冠肺炎疫情確診個案連日破百，港府由29日起，進一步收窄限聚令，包括全面禁止食肆堂食。商場及餐廳紛紛推出外賣優惠吸客，促進因疫情而下跌的銷情。

商場外賣優惠

1. 北角匯

商場聯同多間餐廳推出多項優惠，包括全日外賣自取「10倍積分賞」，會員以電子貨幣單一外賣自取滿100元，即可到獲額外10倍積分；「外賣自取滋味回贈」以100會員積分換領10元指定商戶餐飲券；以及外賣自取折扣，例如牛牛日式火鍋放題提供1人前套餐低至68元、豚豚食堂外賣自取9折及免加一。

2. 利園區

商場夥同多間餐飲商戶推出外賣自取優惠，低至69折。

【外賣商機】利園區餐廳齊推外賣自取 優惠低至69折

3. 海港城

現有超過30間特色餐廳均提供外賣服務，部分低至半價。

【外賣商機】海港城逾30餐廳提供外賣 低至半價

4. 東港城

推出全日外賣自取立減優惠，會員只要憑積分免費換領餐飲券。

【外賣優惠】周三起全日禁堂食 東港城加推外賣自取優惠

5. 荃灣廣場

推出全日外賣自取優惠。

【外賣優惠】荃灣廣場第二輪外賣自取優惠 逾30餐廳低至65折或買一送一

食肆外賣優惠

1. 便當日子

主打外賣夏威夷風味丼「便當日子BENTO DAYS」，現於各大外賣平台上架，優惠低7折。

【禁堂食】新登場外賣店「便當日子」 7折嘆夏威夷風味丼

2. Tea WG

現凡惠顧新外賣餐單，即可於指定期內享有75折優惠，並獲贈經典手工純棉茶包四個及茶香曲奇一包。

【外賣商機】Tea WG首推外賣自取餐單 享75折兼送茶包曲奇

3. 麥當勞

升級版麥當勞App繼續推出超抵價優惠，由7月27日至8月2日，設有15張電子優惠券。

【消費優惠】麥當勞App第四波優惠 加推麥麥送獨家優惠

4. 美心

美心旗下多個餐飲品牌出招，推外賣優惠吸生意，折扣低至7折、小菜38元起。

【禁堂食】美心出招谷外賣 小菜低至38元＋7折優惠

責任編輯：馬意文