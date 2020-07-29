【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠（不斷更新）

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【疫市營商】屈臣氏擬推跨商戶優惠 商戶免費加盟易賞錢
本地新冠肺炎疫情確診個案連日破百，港府由29日起，進一步收窄限聚令，包括全面禁止食肆堂食。商場及餐廳紛紛推出外賣優惠吸客，促進因疫情而下跌的銷情。
商場外賣優惠
1. 北角匯
商場聯同多間餐廳推出多項優惠，包括全日外賣自取「10倍積分賞」，會員以電子貨幣單一外賣自取滿100元，即可到獲額外10倍積分；「外賣自取滋味回贈」以100會員積分換領10元指定商戶餐飲券；以及外賣自取折扣，例如牛牛日式火鍋放題提供1人前套餐低至68元、豚豚食堂外賣自取9折及免加一。
2. 利園區
商場夥同多間餐飲商戶推出外賣自取優惠，低至69折。
【外賣商機】利園區餐廳齊推外賣自取 優惠低至69折
3. 海港城
現有超過30間特色餐廳均提供外賣服務，部分低至半價。
【外賣商機】海港城逾30餐廳提供外賣 低至半價
4. 東港城
推出全日外賣自取立減優惠，會員只要憑積分免費換領餐飲券。
【外賣優惠】周三起全日禁堂食 東港城加推外賣自取優惠
5. 荃灣廣場
推出全日外賣自取優惠。
【外賣優惠】荃灣廣場第二輪外賣自取優惠 逾30餐廳低至65折或買一送一
6. MOKO新世紀廣場
推出一站式餐飲外賣自取平台「MOKO美味在線！」首輪優惠低至4折或買一送一，一餐只需20元。
【外賣商機】晚市禁堂食延長 MOKO加推外賣自取優惠低至4折
7. 將軍澳中心
在午市及晚市時段，外賣自取滿200元即送50元贈券，午市晚市合共可賺取100元贈券。餐廳優惠包括Outback Steakhouse外賣自取特選食品可享半價優惠；穴の酒販外賣自取午市餐牌8折優惠、下午茶外賣6折優惠、外賣自取晚市餐牌6折優惠；囍越外賣自取晚市6折優惠。
8. 新城市廣場
食客凡於指定食肆惠顧滿100元，可獲20元折扣優惠；會員更可以500積分換取20元優惠券。
9. Mikiki、錦薈坊及卓爾廣場
設Whatsapp外賣專線，即獲取場內食肆最齊全的外賣資訊。
【外賣商機】新地3大商場設Whatsapp外賣專線 消費送小家電及贈券
10. 屯門市廣場、奧海城及荃新天地
推出外賣即賞$20商場美食券，配合商場食肆低至48折的外賣優惠。
【外賣商機】信和商場外賣優惠低至48折 同區免運費兼送$20美食券
11. Fashion Walk、雅蘭中心、荷李活商業中心、家樂坊、淘大商場、康怡廣場及山頂廣場
齊推出「外．回家之美食速遞」，外賣自取即減高達30元。
食肆外賣優惠
1. 便當日子
主打外賣夏威夷風味丼「便當日子BENTO DAYS」，現於各大外賣平台上架，優惠低7折。
【禁堂食】新登場外賣店「便當日子」 7折嘆夏威夷風味丼
2. Tea WG
現凡惠顧新外賣餐單，即可於指定期內享有75折優惠，並獲贈經典手工純棉茶包四個及茶香曲奇一包。
【外賣商機】Tea WG首推外賣自取餐單 享75折兼送茶包曲奇
3. 麥當勞
升級版麥當勞App繼續推出超抵價優惠，由7月27日至8月2日，設有15張電子優惠券。
【消費優惠】麥當勞App第四波優惠 加推麥麥送獨家優惠
4. 美心
美心旗下多個餐飲品牌出招，推外賣優惠吸生意，折扣低至7折、小菜38元起。
【禁堂食】美心出招谷外賣 小菜低至38元＋7折優惠
責任編輯：馬意文