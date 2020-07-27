【禁堂食】限聚令收窄至二人　一文看清外賣優惠

▲ 本港周三起全面禁止堂食，商場及餐廳紛紛推出外賣優惠吸客。

本地新冠肺炎疫情確診個案連日破百，港府今日（27日）宣布，周三起進一步收窄限聚令，包括全面禁止食肆堂食。商場及餐廳紛紛推出外賣優惠吸客，促進因疫情而下跌的銷情。

商場外賣優惠

1. 北角匯

商場聯同多間餐廳推出多項優惠，包括全日外賣自取「10倍積分賞」，會員以電子貨幣單一外賣自取滿100元，即可到獲額外10倍積分；「外賣自取滋味回贈」以100會員積分換領10元指定商戶餐飲券；以及外賣自取折扣，例如牛牛日式火鍋放題提供1人前套餐低至68元、豚豚食堂外賣自取9折及免加一。

2. 利園區

商場夥同多間餐飲商戶推出外賣自取優惠，低至69折。

【外賣商機】利園區餐廳齊推外賣自取 優惠低至69折

3. 海港城

現有超過30間特色餐廳均提供外賣服務，部分低至半價。

【外賣商機】海港城逾30餐廳提供外賣 低至半價

食肆外賣優惠

1. 便當日子

主打外賣夏威夷風味丼「便當日子BENTO DAYS」，現於各大外賣平台上架，優惠低7折。

【禁堂食】新登場外賣店「便當日子」 7折嘆夏威夷風味丼

2. Tea WG

現凡惠顧新外賣餐單，即可於指定期內享有75折優惠，並獲贈經典手工純棉茶包四個及茶香曲奇一包。

【外賣商機】Tea WG首推外賣自取餐單 享75折兼送茶包曲奇

3. 麥當勞

升級版麥當勞App繼續推出超抵價優惠，由7月27日至8月2日，設有15張電子優惠券。

【消費優惠】麥當勞App第四波優惠 加推麥麥送獨家優惠

責任編輯：馬意文