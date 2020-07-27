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唇上鬍鬚傷害民族感情？美國駐韓大使輕鬆化解

環球社會熱點 20:55 2020/07/27

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美國駐南韓大使哈里斯（Harry Harris）的儀容竟然惹來南韓反美份子非議，全因他唇上留有鬍鬚（moustache ），被指令人聯想到曾經殖民統治朝鮮半島的日本人。哈里斯為免繼續「傷害韓民族感情」，索性到理髮店把鬍鬚剃掉。

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美國駐韓大使館在Twitter貼出片段，顯示哈里斯前往首爾的舊式理髮店剃鬍鬚。他戴上口罩到店外，表示感到十分炎熱和不舒服，於是決定剃掉鬍鬚。

剃鬚後，哈里斯打趣說：「很多年沒有見過自己這張臉，我如今覺得比較涼快了。」

按此前往Twitter睇片

他之後又在Twitter發帖指，：「很高興我剃鬚了。 對我來說，保留鬍鬚和放棄戴口罩之間，只能二選一。首爾的夏天太炎熱和潮濕。遵守新冠肺炎的抗疫準則很重要，我是個戴口罩的男人！」

今年較早時間，南韓部分政客和反美份子已經對哈里斯的鬍子多加批評，形容令人聯想到1910年至1945年之間的日本殖民官員。部分人甚至盯上哈里斯的美日混血身份，繼而多作批評。哈里斯的母親是日本人，父親 則是美國人。

南韓近期再次希望推動南北韓經濟合作，但受累美國和北韓在核談判的不順利，令南北韓交往也受阻。哈里斯早前提出，南韓準備向北韓作出任何行動之前，應該先跟美國商討，避免觸發制裁。

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責任編輯：方賢

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