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【每日焦點】WhatsApp允許用戶同時登入多個裝置設備　Telegram提升共享文件上限至2GB

科技 21:30 2020/07/27

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在大量用戶相繼轉投競爭對手前，兩大即時通訊軟件WhatsApp和Telegram都紛紛推出新功能吸客，以提升用戶體驗。

在《港區國安法》生效後，市民對用戶私隱度保障問題尤其關注，各類即時通訊軟件如雨後春筍般出現。在大量用戶相繼轉投競爭對手前，兩大即時通訊軟件WhatsApp和Telegram都紛紛推出新功能吸客，以提升用戶體驗。

近日有傳WhatsApp即將加入一項新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄多達4部不同的裝置，而全新的用戶界面將容許用戶加入新裝置至其WhatsApp帳號內，亦可以根據個人需要將其移除。

雖然有關功能早已在Telegram推行，不過無疑對WhatsApp用家來說是一個重大的好消息，終於可以同時在電話和平板中登入系統，比以往更加方便。

WhatsApp擬加入新功能　一個帳號可同時登入多部手機

而另一邊廂，Telegram就趁勢推出多個新功能，包括提高共享文件的大小限制，每個檔案由1.5GB增加至2GB、引入動態個人資料圖片等。同時，Telegram又改進拍攝模式，經前置鏡頭拍攝的任何照片或影片，均可在媒體編輯器中，使用新功能「Soften Skin」來改善皮膚膚質，相等於美顏功能。

而現時使用搜索功能「附近的人」，將能顯示用家與被偵測者之間的距離。最後，為針對Android用家，Telegram更重新設計內置音樂播放器，方便剪裁影片，並提供一個可擴展的曲目列表。

【版本更新】Telegram推多項新功能　可傳文件增至2GB＋美顏

責任編輯：施雯雯

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