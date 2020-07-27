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【零售寒冬】又一城4至6月租戶合共獲減租1億元　期內租戶銷售額跌39%

即市財經 20:18 2020/07/27

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又一城4至6月租戶銷售額及人流分別跌38.6%及44.9%，反映香港零售市場低迷。

九龍塘又一城（Festival Walk）營運商新加坡豐樹北亞商業信託（Mapletree North Asia Commercial Trust）公布，新型冠狀病毒肺炎疫情重創豐樹北亞的財務及經營表現，其中香港零售市場持續受挑戰，其社交距離限制措施對經濟影響尤其大，因此於4至6月向租戶提供1810萬坡元的租金援助，當中又一城的減租金額達1790萬坡元（約1億港元），佔減租總額99%。

4至6月人流大跌45%

截至6月底止首季，又一城總收益跌33%，物業收入淨額亦跌39.9%；期內租戶銷售額及人流分別跌38.6%及44.9%，反映香港零售市場低迷。為刺激又一城銷售及支持租戶，又一城已推行多個市場推廣活動，包括與Deliveroo合作，提高又一城餐飲租戶的外賣收入，並加強手機程式的忠誠度，以提升零售體驗及方便度。

續租租金調整率跌10%

又一城首季續租租金調整率跌10%，豐樹北亞行政總裁Cindy Chow指，香港於5月份曾放寬部分社交距離限制措施，令又一城的人流得到改善，但近日香港再次爆發疫情，香港政府再度收緊防疫抗疫措施，而最近的防疫抗疫措施如全日禁堂食、限聚令收緊至兩人，將自29日開始實施一周，預期又一城平均續租租金持續低迷。

Cindy Chow稱，基於疫情的情況充斥不確定性，中美地緣政治風險又上升，持續打壓零售市場，因此延長對租戶的租金援助至第二季，若情況持續或惡化，已準備好繼續向租戶提供支持。

去年又一城因嚴重破壞而停業3個月，豐樹北亞指，對於關閉期間造成的零售和辦公室收入損失，以及財產損失，集團已收到約1.45億元中期保險賠款。

相關文章：【社區大爆發】全日禁堂食重挫餐飲業 學者：餐飲業失業率或超沙士水平

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