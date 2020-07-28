  • 35°C
香港時間 : 2020728日 (二) 16:05
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【定期存款】3個月人幣定存息最高兩厘 博滙價升穿7算息滙雙賺

即市財經 15:58 2020/07/28

分享：

聯儲局將於本港時間本周四（7月30日）公布議息結果，專家以全球疫情暫難歇，料美國維持低息多兩年，變相令人民幣的息差更明顯，業界又建議避險族，在亂市下宜趁高息而敘造人幣定存。不過，業界亦提醒美國大選年，中美爭拗多，故宜開立3個月等較短存，方便資金靈活調動，而綜觀現時各行提供的3個月期人幣定存息率，最高可達2厘，計及市場預測至年底的人幣滙價目標，回報亦屬可觀。

港銀的人幣存息自下半年起展開減息浪，如上周工銀亞洲及虛擬銀行天星銀行（Airstar Bank）便齊齊減息，令3個月短存的兩厘息選擇賣少見少，現碩果僅存只得集友提供兩厘，入場費為10萬元（人民幣，下同）；緊接其後是華僑永亨的1.95厘，門檻更低，僅兩萬元。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，美國疫情仍未受控，料聯儲局維持幾近零息至2022年底；間接令人幣的息差優勢持續。

至於計及市面所有定存，冠全城是富邦7天短存享8.8厘，但「高息王」須以等值10萬港元作兌換。

人民幣在岸價兌美元於昨天（7月27日）一度升穿七算，而外資大行最近亦上調年底預測，花旗從6.94微升至6.92，暫為市面最牛預估。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，預計未來3個月在岸價約為6.95，但年底有望重上6.92。至於半年到一年後或高見6.9，主因是美元走弱等。

如以在岸價現時處約「7算」水平計算，花旗的今年底目標價為6.92；即約有1.2%潛在升幅。

不過，張敬勤補充，美元轉弱，雖令非美貨幣皆反撲，但以中美關係緊張，料在岸價暫約於6.97至7.1左右上落，恐暫難驟升，突破6.95阻力區。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享表示，上周在岸價的短息跟離岸價罕現倒掛，3個月拆息報2.557厘，較離岸市場的2.55厘稍高，乃自去年2月來首現，且息差續擴大，凸顯市傳內地或暫呈收水，以免連番放水，變相刺激樓市惹起泡沫等後遺症。不過，即使跨境形勢及拆息有新變化，但預期港銀的人幣息暫仍易減難加，對於注碼不多的散戶，較適合開立短存，冀進取皆宜兼博財息兼收。

相關文章：【人民幣】內地GDP增長有驚喜 外資審慎未大升人民幣目標價

【定期存款】發鈔行3個月港元定存息最高4.3厘 一表睇晒大行最高息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱：https：//bit.ly/3iVdwTn

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 定期存款

最新專欄文章 更多

【定期存款】發鈔行3個月港元定存息最高4.3厘 一表睇晒大行最高息
2020/07/27
【定期存款】發鈔行3個月港元定存息最高4.3厘 一表睇晒大行最高息
【定期存款】中資行齊劈港元定存息 邊間大行最高息？
2020/07/27
【定期存款】中資行齊劈港元定存息 邊間大行最高息？
【定期存款】信銀全面減港元存息　1年期僅0.9厘
2020/07/24
【定期存款】信銀全面減港元存息　1年期僅0.9厘
【定期存款】滙豐渣打帶頭減港元定存 1年最高息1.1厘
2020/07/24
【定期存款】滙豐渣打帶頭減港元定存 1年最高息1.1厘
【定期存款】虛銀鬥削港元存息　邊間現時最高？
2020/07/24
【定期存款】虛銀鬥削港元存息　邊間現時最高？
美元 中美關係 人民幣定期存款 人民幣 花旗銀行 天星銀行 工銀亞洲 定期存款

上一篇文章

【港股市況】恒指升逾百點　恒生科技指數升逾3%突破7000點（不斷更新）

下一篇文章

【全日禁堂食】大摩：禁堂食打擊商業用戶用氣量　料煤氣上半年純利跌12%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

消息：行政會議未就押後立法會選舉達成共識　今日料不會有公布
消息：行政會議未就押後立法會選舉達成共識　今日料不會有公布
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期收市升132點（不斷更新）
【新股IPO】泰格醫藥今招股集資逾百億　入場費10100元（第二版）
【新股IPO】泰格醫藥今招股集資逾百億　入場費10100元（第二版）