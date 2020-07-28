【定期存款】3個月人幣定存息最高兩厘 博滙價升穿7算息滙雙賺

聯儲局將於本港時間本周四（7月30日）公布議息結果，專家以全球疫情暫難歇，料美國維持低息多兩年，變相令人民幣的息差更明顯，業界又建議避險族，在亂市下宜趁高息而敘造人幣定存。不過，業界亦提醒美國大選年，中美爭拗多，故宜開立3個月等較短存，方便資金靈活調動，而綜觀現時各行提供的3個月期人幣定存息率，最高可達2厘，計及市場預測至年底的人幣滙價目標，回報亦屬可觀。

港銀的人幣存息自下半年起展開減息浪，如上周工銀亞洲及虛擬銀行天星銀行（Airstar Bank）便齊齊減息，令3個月短存的兩厘息選擇賣少見少，現碩果僅存只得集友提供兩厘，入場費為10萬元（人民幣，下同）；緊接其後是華僑永亨的1.95厘，門檻更低，僅兩萬元。

東方匯理銀行環球金融市場部新興市場策略師張敬勤指，美國疫情仍未受控，料聯儲局維持幾近零息至2022年底；間接令人幣的息差優勢持續。

至於計及市面所有定存，冠全城是富邦7天短存享8.8厘，但「高息王」須以等值10萬港元作兌換。

人民幣在岸價兌美元於昨天（7月27日）一度升穿七算，而外資大行最近亦上調年底預測，花旗從6.94微升至6.92，暫為市面最牛預估。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧料，預計未來3個月在岸價約為6.95，但年底有望重上6.92。至於半年到一年後或高見6.9，主因是美元走弱等。

如以在岸價現時處約「7算」水平計算，花旗的今年底目標價為6.92；即約有1.2%潛在升幅。

不過，張敬勤補充，美元轉弱，雖令非美貨幣皆反撲，但以中美關係緊張，料在岸價暫約於6.97至7.1左右上落，恐暫難驟升，突破6.95阻力區。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享表示，上周在岸價的短息跟離岸價罕現倒掛，3個月拆息報2.557厘，較離岸市場的2.55厘稍高，乃自去年2月來首現，且息差續擴大，凸顯市傳內地或暫呈收水，以免連番放水，變相刺激樓市惹起泡沫等後遺症。不過，即使跨境形勢及拆息有新變化，但預期港銀的人幣息暫仍易減難加，對於注碼不多的散戶，較適合開立短存，冀進取皆宜兼博財息兼收。

相關文章：【人民幣】內地GDP增長有驚喜 外資審慎未大升人民幣目標價

【定期存款】發鈔行3個月港元定存息最高4.3厘 一表睇晒大行最高息

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱：https：//bit.ly/3iVdwTn

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁：http：//bit.ly/2Qm2YjA

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪