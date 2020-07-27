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【社區大爆發】全日禁堂食重挫餐飲業 學者：餐飲業失業率或超沙士水平

即市財經 19:46 2020/07/27

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新一輪社交區隔措施下餐飲業勢大受打擊

政府進一步收緊社交區隔措施，食肆更由周三（29日）凌晨起全面暫停堂食供應，無疑加深餐飲業面對的困境。中大商學院高級講師李兆波指，做法對餐飲及零售行業影響明顯，料餐飲消費再跌至上一波疫情的低位。

李兆波指，正常時期食肆消費每月約為80億至90億元，但上一波疫情期間，餐飲消費曾急跌至約50億元，預期今輪措施推出後餐飲消費會再次跌至相若水平。

他原預期香港經濟已於首季見底，第二季會略有起色，第三及第四季會續有改善，但現時要視乎疫情進展及新一輪社交區隔措施會持續多久。

中大李兆波：餐飲消費或重新跌至上一波疫情低位

大新銀行經濟師溫嘉煒表示，新一波新冠肺炎疫情對餐飲業打擊更大，特別是今次病毒的傳播速度更快，短期內未必可以受控。他預期，餐飲業短期內會進一步削減人手降低成本，因此餐飲服務活動業的失業率好大機會繼續上揚，「不排除超越沙士水平」。

李兆波相信，政府在9月立法會選舉前會加碼推出紓困措施。他指出，正常時期及疫情期間的餐飲業每月消費差約40億元，如收緊措施持續3個月，即餐飲業損失約120億元，相信政府有足夠財政能力補貼餐飲業。

至於零售業，正常期間每月銷售約300億至400億元，疫情期間缺少旅客來港，數字跌至僅200多億元。李兆波直言：「遊客（生意）個啲無得救。」他估計，業主會減租但幅度不會太大，另外又認為正常時期及疫情期間零售業銷售落差太大，政府難以完全填補差距。

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