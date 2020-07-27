  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (一) 21:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

小米電紙書即將推出國際版　產品已獲藍牙認證

科技 20:45 2020/07/27

分享：

小米打算以Mi Ebook Reader名義在海外市場推出國際版，產品並已於7月23日獲得藍牙認證。

小米去年年底在中國大陸市場發表首部電子書閱讀器MiReader（小米多看電紙書），而近日就有傳小米打算以Mi Ebook Reader名義在海外市場推出國際版。產品並已於7月23日獲得藍牙認證，出現在Bluetooth SIG機構的資料庫中。

小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機

根據外國網站gizmochina報道，在藍牙認證機構 Bluetooth SIG 的資料庫中出現米MI Ebook Reader的資料，顯示裝置使用藍牙5.0作為連接。又指，小米裝置的藍牙認證是在7月23日發出，估計小米為裝置申請認證是為推出國際版作準備。

小米電子書閱讀器MiReader配備6吋e-ink屏幕，擁有212ppi和24級可調節LED閱讀燈，亮度均勻性達90%以上。系統採用Allwinner四核處理器，搭配1GB RAM和16GB儲存、Android 8.1系統，而機身重量只有178g，電池容量達1,800mAh。

【小米手機】小米10 Lite韓國正式上市　以平價攻5G手機市場

【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售

此外，MiReader系統支援epub、PDF、TXT檔案格式，還內置 WPS 軟件，可直接閱讀Office文件檔案，同時能夠自行調節對比度。用戶除了可以透過內置書庫下載電子書內容，亦能夠自行添加電子書、漫畫或其他文件檔案。不過，暫時未知國際版Mi Ebook Reader的上市日期和定價，而現時MiReader在中國的定價則為659人民幣（約港幣728元），預期國際市場的售價會比中國市場較高。

責任編輯：施雯雯

相關文章

小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
今日
小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
【小米手機】小米10 Lite韓國正式上市　以平價攻5G手機市場
2020/07/20
【小米手機】小米10 Lite韓國正式上市　以平價攻5G手機市場
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
2020/07/16
【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品　明起發售
【6G技術】三星率先發布6G白皮書　傳輸速率快5G 50倍
2020/07/14
【6G技術】三星率先發布6G白皮書　傳輸速率快5G 50倍
中國市場 軟件 6G 藍牙 中國 小米 閱讀 Android 處理器

下一篇文章

小米新專利曝光　真無線耳機嵌入手機
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中小企教室】免費遠端桌面App　邊款最好用？
【中小企教室】免費遠端桌面App　邊款最好用？
世衛聊天機械人無法顯示港、台疫情資訊　疑與政治立場有關
世衛聊天機械人無法顯示港、台疫情資訊　疑與政治立場有關
【摺疊手機】微軟Surface Duo獲FCC認證　最快8月底登場
【摺疊手機】微軟Surface Duo獲FCC認證　最快8月底登場
【科技抗疫】想知附近有否確診者？WhatsApp輸入地點秒覆話你知
【科技抗疫】想知附近有否確診者？WhatsApp輸入地點秒覆話你知
【科技抗疫】挑戰前所未有　未來學家：企業要盡快適應求生
【科技抗疫】挑戰前所未有　未來學家：企業要盡快適應求生
【新冠肺炎】疫苗推出的重大挑戰　物流業運送力與設備不足
【新冠肺炎】疫苗推出的重大挑戰　物流業運送力與設備不足