小米電紙書即將推出國際版　產品已獲藍牙認證

▲ 小米打算以Mi Ebook Reader名義在海外市場推出國際版，產品並已於7月23日獲得藍牙認證。

小米去年年底在中國大陸市場發表首部電子書閱讀器MiReader（小米多看電紙書），而近日就有傳小米打算以Mi Ebook Reader名義在海外市場推出國際版。產品並已於7月23日獲得藍牙認證，出現在Bluetooth SIG機構的資料庫中。

小米新專利曝光 真無線耳機嵌入手機

根據外國網站gizmochina報道，在藍牙認證機構 Bluetooth SIG 的資料庫中出現米MI Ebook Reader的資料，顯示裝置使用藍牙5.0作為連接。又指，小米裝置的藍牙認證是在7月23日發出，估計小米為裝置申請認證是為推出國際版作準備。

小米電子書閱讀器MiReader配備6吋e-ink屏幕，擁有212ppi和24級可調節LED閱讀燈，亮度均勻性達90%以上。系統採用Allwinner四核處理器，搭配1GB RAM和16GB儲存、Android 8.1系統，而機身重量只有178g，電池容量達1,800mAh。

【小米手機】小米10 Lite韓國正式上市 以平價攻5G手機市場

【小米產品】小米推吸塵器掃拖機器人等新家居產品 明起發售

此外，MiReader系統支援epub、PDF、TXT檔案格式，還內置 WPS 軟件，可直接閱讀Office文件檔案，同時能夠自行調節對比度。用戶除了可以透過內置書庫下載電子書內容，亦能夠自行添加電子書、漫畫或其他文件檔案。不過，暫時未知國際版Mi Ebook Reader的上市日期和定價，而現時MiReader在中國的定價則為659人民幣（約港幣728元），預期國際市場的售價會比中國市場較高。

責任編輯：施雯雯