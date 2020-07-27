【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤

疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，部分業主心急賣樓，不惜平價沽貨，其中新界區最明顯，舉例說，青衣指標屋苑灝景灣，剛錄一宗三房海景戶成交，呎價更跌穿16,000元，創屋苑近四個月新低。

利嘉閣彭錦添說，灝景灣7座低層A室，實用面積856平方呎，雖位處低層，但屬單邊單位，前無遮擋，望海景，上月中放盤，原叫價1,450萬元，終減價90萬元，以1,360萬元易手，減幅約6.2%，實用呎價15,888元。翻查成交紀錄，去年6月，同座中層A室，成交價高見1,668萬元，換言之，相隔約一年，樓價回落近兩成。

有區內代理說，近期屋苑海景戶呎價約17,000至19,000元，又稱上述單位難得劈價，呎價更跌穿16,000元水平，平過近期開售的屯門御海灣。據資料顯示，以首批單位計，屯門御海灣折實平均呎價約17,377元。

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