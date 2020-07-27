  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 20:18
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市筍盤】青衣海景樓跌價　代理：平過屯門新盤

股樓投資 19:52 2020/07/27

分享：

疫情持續肆虐，影響樓市交投氣氛，部分業主心急賣樓，不惜平價沽貨，其中新界區最明顯，舉例說，青衣指標屋苑灝景灣，剛錄一宗三房海景戶成交，呎價更跌穿16,000元，創屋苑近四個月新低。

利嘉閣彭錦添說，灝景灣7座低層A室，實用面積856平方呎，雖位處低層，但屬單邊單位，前無遮擋，望海景，上月中放盤，原叫價1,450萬元，終減價90萬元，以1,360萬元易手，減幅約6.2%，實用呎價15,888元。翻查成交紀錄，去年6月，同座中層A室，成交價高見1,668萬元，換言之，相隔約一年，樓價回落近兩成。

有區內代理說，近期屋苑海景戶呎價約17,000至19,000元，又稱上述單位難得劈價，呎價更跌穿16,000元水平，平過近期開售的屯門御海灣。據資料顯示，以首批單位計，屯門御海灣折實平均呎價約17,377元。

相關文章：【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤

相關文章：【防疫加辣】限聚令收緊至兩人　遇到筍盤無得睇？

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

投資者疫市怯了　買樓一年即沽　勁蝕170萬
2020/07/21
投資者疫市怯了　買樓一年即沽　勁蝕170萬
二手業主齊劈價　乍現低市價沽貨潮
2020/07/22
二手業主齊劈價　乍現低市價沽貨潮
CCL再創今年新高　中原：疫情因素尚未反映
2020/07/24
CCL再創今年新高　中原：疫情因素尚未反映
【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤
今日
【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤
【防疫加辣】限聚令收緊至兩人　遇到筍盤無得睇？
今日
【防疫加辣】限聚令收緊至兩人　遇到筍盤無得睇？
二手市場 御海灣 灝景灣

下一篇文章

【大行點睇】中國建材重組資產大升10%　花旗兩大理由維持買入評級
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【防疫加辣】消息更新：今周三凌晨起禁午巿堂食 強制巿民室外戴口罩
【防疫加辣】消息更新：今周三凌晨起禁午巿堂食 強制巿民室外戴口罩
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單