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【櫻淘魔法棒@iM網欄】小工具大用途 淘寶尋口罩周邊產品

名人薈萃 08:29 2020/07/29

分享：

近半年，很多身邊朋友都變成了口罩「專家」或者成為消毒用品的「研究員」，記得iphone推出後，隨之出現的就是週邊產品。而口罩和防疫用品變成大家的必須品，衍生出來就是一些貼心的周邊產品。

防飛沫面罩

本來這個罩是用來炒菜時用來防油濺，近月就變成防護面罩，即使戴眼鏡的朋友都可以用，比起帶眼罩空間感更大更舒服，雙面防霧透明膠片，加厚材質，耐熱。鏡框有四個顏色，包括: 透明，桃紅，青色和天藍色。

使用方法:

為了防止防護膠片在運輸過程中磨損，在膠片兩面都有貼防護膜，使用前要自行撕下。第二部是安裝框架，將框架邊的扣栓打開，然後把膠片的孔與鏡架扣在一起，兩邊同樣扣上。

這個方法可以減少運輸的體積及防止膠片壓扁。

價錢:

人民幣數元至十多元，視乎數量。

買家評價:

  • 抗疫必需品，包裝完好。
  • 戴眼鏡也能用，很好的產品
  • 膠片清晰度高，不容易有霧氣。

口罩支架

夏天帶口罩，對於要長期戴口罩兼經常在外的人來講，覺得特別局促，流汗和口水，都會令人感到辛苦，口罩被汗水弄濕粘在面上，糊住口鼻影響吸吸感到不舒服，嚴重的話，更會在面上生暗瘡及酒米。最近就發現有這款口罩支架，3D立體設計透氣支架，可以有效增加呼吸面積，減少呼吸阻力，令呼吸更順暢，內托支撐類似KF94的立體感。

 

用法:

第一代的口罩支架兩側有小鈎，而第二代新款更加入魔術貼，支架掛在口罩就更穩固。


價錢:

9.9元人民幣/5個

買家評價:

  • 很實用，放到口罩裡面在外邊也看不出來，但舒服多了，首先呼吸暢通，其次夏天戴上也不感覺得很熱了，真是一舉兩得，支架很結實，設計很合理，很理想。
  • 這個口罩支架真心推荐，不僅好用還很便宜，對比其他口罩支架，還是這款比較舒服! 材料也很好。

 

口罩護耳神器

因為長時間佩戴口罩，口罩的掛繩勒到耳仔，導致耳背細血管脹痛，久而久之會引發頭痛。對於帶眼鏡的朋友來說，更是雙重負擔。護耳神器就有效防止耳朵疼痛，它的物料是柔軟的食品級硅膠，親膚觸感，帶上去沒有壓迫感。柔軟的耳鈎套接觸面更大，有效防止勒痕。獨特緩衝層，人體工程學設計，針對人體耳廓形態孤度，過上千人佩戴實驗多次弧度的調整，彈性更大更舒適。同時能固定口罩掛繩，防止滑動，貼合度提升。6cm*0.4cm，只有2克重，非常輕巧。

適合大人及小童。99%取掛式口罩，KF94，N95，醫用口罩，普通一次性口罩，防塵口罩，兒童口罩及布藝口罩適用。


用法:

將口罩掛繩套凹糟內，全部套入後調整位置，另一邊重覆一樣。可跟據不同人的需求，適當剪短長度。

可以重覆使用，只要用熱水/消毒用品簡單清潔。

價錢:
9.9元人民幣/5對

買家評價:

  • 覺得性價比很高
  • 非常好，塑膠很軟熟

作者＿淘寶小天后簡介：

擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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撰文 : 淘寶小天后、編輯：邊婕

欄名 : 櫻淘魔法棒

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