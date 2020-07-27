【禁堂食】新登場外賣店「便當日子」　7折嘆夏威夷風味丼

本地疫情繼續嚴峻，政府今日宣布全日禁止堂食，外賣需求相信繼續增加。有外賣專門店亦全新登場，主打外賣夏威夷風味丼的「便當日子BENTO DAYS」已於各大外賣平台上架，優惠更低7折。

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夏威夷風味丼一般以切至小粒的刺身作主菜，於北美地區尤其盛行，而近年這股「夏威夷風」更席捲亞洲，深受大眾喜愛。全新登場的「便當日子BENTO DAYS」則為大家帶來五款夏威夷風味丼，當中包括三款帶濃濃海洋氣息、以海鮮為主的經典丼物 ─ 「經典夏威夷丼配特製醬汁」、「三文魚牛油果丼配香辣醬」及「滿點7色海鮮丼配特製醬汁」。

▲ 三文魚牛油果丼配香辣醬

▲ 滿點7色海鮮丼配特製醬汁

同時，品牌亦推出以雞肉及素菜為主的「悠然雞丼配脆脆醬」及「素食丼配甜酸醬」。除了一系列夏威夷風味丼，「便當日子BENTO DAYS」亦提供多達十款的追加配料，讓顧客隨心所欲自由配搭。

▲ 素食丼配甜酸醬

凡於foodpanda（由即日起至8月22日）或Deliveroo（由7月29日起至8月28日）訂購，消費滿200元，即可以7折價錢品嚐五款夏威夷風味丼。「便當日子」亦提供超值優惠套餐，包括多款一人餐及二人餐，配搭心水丼物、沙律、刺身或飲品。外賣覆蓋區域包括鑽石山、九龍灣、北角及馬鞍山。

▲ 「便當日子」提供不同優惠套餐，如圖中的「自選2款丼 + 照燒雞牛油果沙律」。（便當日子提供圖片）

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責任編輯：葉泳珊