  • 31°C
香港時間 : 2020727日 (一) 19:46
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】復星醫藥A股3日累漲2成 「新冠疫苗尚處1期臨床啟動階段」

即市財經 19:21 2020/07/27

分享：

復星醫藥A股近3個交易日急漲，公司發公告稱，新冠病毒疫苗的研發尚處於1期臨床試驗啟動階段。

復星醫藥 （02196） （滬：600196）A股近3個交易日急漲，累計升22%。集團最新發公告，稱A股股票于7月23日、24日、27日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據上交所規定，屬於股票交易異常波動的情形。

復藥表示，控股子公司上海復星醫藥產業獲BioNTech許可的用於預防新冠肺炎的mRNA疫苗（BNT162b1）已獲國家藥監局批准於中國境內開展臨床試驗，目前尚處於1期臨床試驗啟動階段。

復藥續指，疫苗尚需完成臨床1、2、3期試驗，上市批准，生產設施認證或核查等主要環節且受到諸多不確定因素影響，因此疫苗在中國能否上市以及上市時間，存在不確定性。此外，疫苗上市後的銷售情況亦受疫情發展、市場環境、銷售渠道、BioNTech生產供應鏈能力等諸多因素影響。

復星醫藥A股今日漲停，收報52.93元人民幣；H股近期表現也較波動，今日全日升逾6%，收報38.05港元，成交8.2億元。

相關文章：

【疫情大爆發】復星醫藥：新冠病毒預防疫苗獲批臨床試驗

【美股焦點】Moderna盤前急漲1成 3期臨床周一開展 政府額外資助4.72億美元

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 復星醫藥（滬：600196） H股 A股 復星醫藥（02196） 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【美股期貨】3大指數期貨造好　道指期貨升近百點（不斷更新）

下一篇文章

【高銀危機】高銀金融入稟高院 要求高層披露業務處所及帳目
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）