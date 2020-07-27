【新冠肺炎】復星醫藥A股3日累漲2成 「新冠疫苗尚處1期臨床啟動階段」

▲ 復星醫藥A股近3個交易日急漲，公司發公告稱，新冠病毒疫苗的研發尚處於1期臨床試驗啟動階段。

復星醫藥 （02196） （滬：600196）A股近3個交易日急漲，累計升22%。集團最新發公告，稱A股股票于7月23日、24日、27日連續3個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據上交所規定，屬於股票交易異常波動的情形。

復藥表示，控股子公司上海復星醫藥產業獲BioNTech許可的用於預防新冠肺炎的mRNA疫苗（BNT162b1）已獲國家藥監局批准於中國境內開展臨床試驗，目前尚處於1期臨床試驗啟動階段。

復藥續指，疫苗尚需完成臨床1、2、3期試驗，上市批准，生產設施認證或核查等主要環節且受到諸多不確定因素影響，因此疫苗在中國能否上市以及上市時間，存在不確定性。此外，疫苗上市後的銷售情況亦受疫情發展、市場環境、銷售渠道、BioNTech生產供應鏈能力等諸多因素影響。

復星醫藥A股今日漲停，收報52.93元人民幣；H股近期表現也較波動，今日全日升逾6%，收報38.05港元，成交8.2億元。

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