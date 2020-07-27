【高銀危機】高銀金融入稟高院 要求高層披露業務處所及帳目

▲ 高銀金融入稟高院，要求高層披露業務處所及帳目。

高銀金融 （00530） 旗下發展商賜譽有限公司日前入稟高等法院，要求高院向高銀金融公司秘書兼前首席財務總監倫巧潣、高銀地產控股董事鄧宇豪及高銀集團物業發展總監王建鳴3人發出強制令，強制3人交出所管有屬於原告的資產，以及需向新董事披露原告的其他業務處所等，公司並就3人早前拒絕讓新董事進入高銀金融位於九龍灣的辦公室而向3人索償。

原告賜譽有限公司；答辯人倫巧潣、鄧宇豪及王建鳴。原告以受委託接管人的身份，入稟要求高院頒下多個強制令，包括強制3人交出所管有屬於原告的資產，即原告的帳目紀錄、公司印章及文件等。

原告又要求法庭強制3人容許原告的新董事Cosimo Borrelli等人，進入原告位於九龍灣高銀金融國際中心25樓的業務處所，並需向原告及新董事披露原告的其他業務處所。原告並要求法庭強制答辯人去信原告的核數師、物業管理、 高銀金融國際中心的租戶及原告所使用的銀行等，向上述團體確認不再接受來自答辯人的指示，以及需去信公司註冊處，撤回答辯人對於原告更換公司秘書及董事的反對。

原告另要求法庭頒令，禁制答辯人干涉原告與高銀金融國際中心的物業管理和租戶等的關係，以及強制答辯人以原告的董事等身分自稱。

原告又就答辯人錯誤地管有屬於原告的物品、早前拒絕讓原告新董事進入業務處所，以及違反法定責任而向答辯人索償。

記者：楊詠渝

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